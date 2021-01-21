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  3. Adana'da torbacılara şafak operasyonu! Operasyonda 350 polis görev aldı

Adana'da torbacılara şafak operasyonu! Operasyonda 350 polis görev aldı

Adana'da şafak vakti özel harekat polisinin de katılımıyla düzenlenen film gibi torbacı operasyonunda 18 zanlı gözaltına alındı.

Adana'da torbacılara şafak operasyonu! Operasyonda 350 polis görev aldı

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında ekipler, Adana Cumhuriyet Başsavcılığının hakkında gözaltı kararı verdiği 25 şüphelinin yakalanması için şafak vakti Adana Emniyet Müdürlüğü binasında toplandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü toplanan polislere torbacılara göz açtırmayacaklarını söyledi.

Daha sonra ise müdür telsizden operasyonun başlaması için talimat verdi. Talimat üzerine başlayan operasyon havadan ve karadan görüntülendi. Özel harekat polislerinin de desteğiyle 350 polisle yapılan baskınlarda tek tek torbacıların evlerine girildi. Operasyonda 18 zanlı gözaltına alındı. Ekipler evlerde narkotik köpeğiyle arama yaptı. Aramalarda 64 gram bonzai, 31 mermi, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca, 112 bin 500 adet boş makaron ele geçirildi. Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Adana'da torbacılara şafak operasyonu! Operasyonda 350 polis görev aldı

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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