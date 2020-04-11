Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 zanlıdan 4'ü tutuklandı

ADANA (AA) - Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 7 şüpheliden 4'ü cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

İki araç ve bir evde yapılan aramada 2 kilo 650 gram sentetik uyuşturucu, 54,93 gram esrar, 0,41 gram metamfetamin, 55 uyuşturucu hap ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan V.N, Y.G, B.T. ve E.G. tutuklandı, S.U, D.B. ve H.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.





Kaynak: AA