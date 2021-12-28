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  3. Adana'da uyuşturucu tacirlerine geçit yok! Şüpheliler için operasyon başlatıldı!

Adana'da uyuşturucu tacirlerine geçit yok! Şüpheliler için operasyon başlatıldı!

Adana’da uyuşturucu satışı yaptığı gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 19 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Adana'da uyuşturucu tacirlerine geçit yok! Şüpheliler için operasyon başlatıldı!

Adana’da Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Yürütülen soruşturma sonucunda 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bu kişilerin adreslerine, özel harekat polislerinin desteğiyle baskın düzenlendi.

Gözaltına alınan bazı şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Adana'da uyuşturucu tacirlerine geçit yok! Şüpheliler için operasyon başlatıldı!

Emine Özfalcı
Magazin Editörü
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