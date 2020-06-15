Adana'da vaka artışını hiçe saydılar! Maske bile takmıyorlar

Koronavirüs salgınının Türkiye'yi 11 Mart tarihinden itibaren etkisi altına almasının ardından bazı yasaklar ve kısıtlamalar ve yasaklar getirildi. Bu yasak ve kısıtlamalar, normalleşme süreciyle beraber maske, sosyal mesafe ve el hijyen kuralına uyulması ikazıyla 1 Haziran'da kaldırıldı.Ancak bu kurallara uyulmadığı için Türkiye'de 14 Haziran rakamlarına göre virüs tespit edilen kişi sayısı bin 500'ü geçti.Adana'da da Türkiye'de olduğu gibi vaka sayılarında artış olduğu için valilik kararıyla camilerden anonslar yaparak vatandaşları kurallara uyulması konusunda uyardı.Camilerden gün boyu "Dikkat Koronavirüs vaka sayısı arttığı için maske takalım, sosyal mesafeye uyalım, el hijyenini dikkat edelim" anonslarının yapılmasına rağmen, anonsun yapıldığı bir caminin hemen yanında bulunan bankta oturan iki kişinin kurallara uymadığı ne maske taktıkları ne de sosyal mesafeye uydukları görüldü.

SÜRÜCÜLER BİLE MASKE TAKMIYOR

Ayrıca vaka artışlarının olduğu Adana'da vatandaşların yüzde 80'inin maske takmadığı yüzde 100'ünün sosyal mesafeye dikkat etmediği de görüldü. Vatandaşların maskesi olsa bile düzgün takmadığı, kiminin koluna ve bileğine taktığı görüldü. Maske takmanın zorunlu olduğu bazı toplu taşıma araçlarında da vatandaşların ve hatta sürücülerin bu kurala uymadığı gözlendi. Vatandaşlar virüsün artmasının nedeninin kurallara uyulmamasından kaynaklandığını belirtirken, bir 65 yaş üstü vatandaş ise kendisinin maske taktığını, gençlerin takmadığını onların da kurallara uyması gerektiğini vurguladı.