Adana'da Vefa Sosyal Destek Grubu'na saldırının görüntüleri ortaya çıktı (2)

ADANALI AVUKATLARDAN AÇIKLAMA: YAPILAN VANDALLIK

CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım ve beraberindekilerin, Vefa Sosyal Destek Grubu'na saldırmasının kabul edilemez olduğunu belirten Adanalı bir grup avukat, adliye önünde toplanarak, basın açıklaması yaptı. Grup adına konuşan Adem Sağlam, Adanalı, sağduyulu avukatlar olarak toplum birliğinin hedef alındığı saldırıyı kınadıklarını belirtti. Saldırganların cezalandırılması adına sürecin takipçisi olacaklarını vurgulayan avukat Sağlam, "Yapılan vandallıktır. Amaç, ihtiyaç sahiplerine yardım dağıtımını engellemektir. Yani saldırı, birlik ve beraberliğimizi hedeflemiştir. Bizler Adanalı avukatlar olarak gurur kaynağımız olan Vefa Sosyal Destek Grupları'na karşı gerçekleştirilebilecek benzeri vandallıklara geçit vermeyeceğiz. Adanalı son derece vefalıdır ve "Vefa'sına sahip çıkacaktır" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Kaynak: DHA