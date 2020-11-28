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  3. Adana’da yasağın başlamasıyla vatandaşlar hastanelere koştu!

Adana’da yasağın başlamasıyla vatandaşlar hastanelere koştu!

Tüm yurt genelinde koronavirüs salgını nedeni ile uygulanmaya başlanan sokağa çıkma kısıtlaması sonrası vatandaşlar evlerine kapandı. Ancak Adana'da yasağa uymayan vatandaşların bahaneleri ise şaşkınlık yarattı.

Adana’da yasağın başlamasıyla vatandaşlar hastanelere koştu!

Koronavirüs salgını nedeni ile saat 20.00’dan sabah 10.00’a kadar uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından çoğunlukla yasağa uyulduğu görüldü.

Adana’da yasağın başlamasıyla vatandaşlar hastanelere koştu!

Öte yandan vaka sayılarının arttığı kentte polis ekipleri de bütün kavşaklarda araçları durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Seyhan ilçesine bağlı Baraj Caddesi’nde uygulama yapan ekipler, birçok aracı durdurdu. Sürücü ve yolculara, 'Neden dışarıdasınız?' diye soran ekipler çoğunlukla 'Hastaneye gidiyorum veya hastaneden dönüyorum' cevabıyla karşı karşıya kaldı.

Öte yandan 20 yaş altı bir gence ve maskesiz yasak saatte sokakta gezen bir vatandaşa cezai işlem uygulandı. 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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