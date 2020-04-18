Adana'da yasak sonrası cadde ve sokaklar, sokak hayvanlarına kaldı

ADANA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 günlük sokağa çıkma yasağı kent genelinde uygulanmaya başladı. Yasak sonrası boş kalan cadde ve sokaklar ise sokak hayvanlarına kaldı.

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında ikinci kez uyguladığı iki günlük sokağa çıkma yasağı, Adana'da da başladı. Yasak öncesinde vatandaşlar ihtiyaçlarını market ve fırınlardan karşıladıktan sonra evlerine gitti. Saatin 00.00 göstermesiyle birlikte cadde ve sokaklar boş kaldı. Vatandaşların evlerine çekilmesiyle boş kalan cadde ve sokaklarda yalnızca sokak hayvanları görüldü.

Öte yandan, yasağa uymayan bazı vatandaşlara ise 789 TL ceza kesildi.

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Kaynak: DHA