Adana'da yeni doğan bebeğine kıyafet götürürken otobüsün altında kaldı!
Adana'da yeni doğan ikinci bebeğine motosikletle kıyafet götürmek isteyen birbaba, toplu taşıma aracının çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayda sürücünün ev hapsi cezası almasına tepki gösteren eşi "O nasıl benim kocamı bir ömür boyu mezara gönderdiyse ben de onun bir ömür boyu cezaevinde yatmasını istiyorum" dedi.
Adana'da 28 yaşındaki bir baba, ilk bebeği dünyaya gelmeden kaybetmesinin ardından hastanede yeni doğan bebeğine kıyafet götürmek istedi. Anayolda bindiği motosikletine toplu taşıma aracının çarpması sonucu yaşamını yitiren babanın kaza anı kameralara anbean kaydedildi. Ölen adamın eşi ise sürücüye ev hapsi cezası verilmesine tepki göstererek, "O nasıl benim kocamı bir ömür boyu mezara gönderdiyse ben de onun bir ömür boyu cezaevinde yatmasını istiyorum" dedi.
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