Adana'da yeni doğan bebeğine kıyafet götürürken otobüsün altında kaldı!

Adana'da yeni doğan ikinci bebeğine motosikletle kıyafet götürmek isteyen birbaba, toplu taşıma aracının çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayda sürücünün ev hapsi cezası almasına tepki gösteren eşi "O nasıl benim kocamı bir ömür boyu mezara gönderdiyse ben de onun bir ömür boyu cezaevinde yatmasını istiyorum" dedi.