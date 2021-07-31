Adana'da yürekleri yakan kaza! Düğüne giden aile, trafik kazasında can verdi: 5 ölü, 1 yaralı

Alınan bilgilere göre korkunç kaza saat 10.00 sularında Feke- Kozan kara yolunda meydana geldi. Osman Ordu (55) yönetimindeki otomobil, virajda kontrolden çıkarak karşı yönden Halil Kayabaşı'nın kullandığı minibüsle kafa kafaya çarpıştı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATLARINI KAYBETTİLER

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede araç içerisinde bulunan Osman Ordu ve eşi Hatice Ordu (50) ile yeğenleri Nurcan (21), Rabia (18) ve Meryem Ordu'nun (16) hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan minibüs sürücüsü Halil Kayabaşı da olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

YAKINLARI BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

Öte yandan kaza haberinin alan Ordu ailesinin yakınları olay yerine geldiğinde büyük üzüntü yaşadı.

DÜĞÜN İÇİN KOZANA GİDİYORLARMIŞ

Ailenin, yakınlarının düğününe katılmak üzere Kozan'a gittikleri öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.