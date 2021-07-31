Adana'da yürekleri yakan kaza! Düğüne giden aile, trafik kazasında can verdi: 5 ölü, 1 yaralı
Adana'nın Kozan ilçesinde düğüne giden 5 kişilik ailenin bulunduğu otomobilin karşı yönden gelen minibüsle kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 1'i çocuk olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetti, minibüs sürücüsü ise yaralandı. Kaza sonrası araç kullanılamaz hale gelirken, acı haberi alan ailenin yakınları kaza yerinde gözyaşı döktü.
Alınan bilgilere göre korkunç kaza saat 10.00 sularında Feke- Kozan kara yolunda meydana geldi. Osman Ordu (55) yönetimindeki otomobil, virajda kontrolden çıkarak karşı yönden Halil Kayabaşı'nın kullandığı minibüsle kafa kafaya çarpıştı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE HAYATLARINI KAYBETTİLER
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede araç içerisinde bulunan Osman Ordu ve eşi Hatice Ordu (50) ile yeğenleri Nurcan (21), Rabia (18) ve Meryem Ordu'nun (16) hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan minibüs sürücüsü Halil Kayabaşı da olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
YAKINLARI BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI
Öte yandan kaza haberinin alan Ordu ailesinin yakınları olay yerine geldiğinde büyük üzüntü yaşadı.
DÜĞÜN İÇİN KOZANA GİDİYORLARMIŞ
Ailenin, yakınlarının düğününe katılmak üzere Kozan'a gittikleri öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.