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Adana'da yürekleri yakan kaza! Düğüne giden aile, trafik kazasında can verdi: 5 ölü, 1 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde düğüne giden 5 kişilik ailenin bulunduğu otomobilin karşı yönden gelen minibüsle kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 1'i çocuk olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetti, minibüs sürücüsü ise yaralandı. Kaza sonrası araç kullanılamaz hale gelirken, acı haberi alan ailenin yakınları kaza yerinde gözyaşı döktü.

Adana'da yürekleri yakan kaza! Düğüne giden aile, trafik kazasında can verdi: 5 ölü, 1 yaralı

Alınan bilgilere göre korkunç kaza saat 10.00 sularında Feke- Kozan kara yolunda meydana geldi. Osman Ordu (55) yönetimindeki otomobil, virajda kontrolden çıkarak karşı yönden Halil Kayabaşı'nın kullandığı minibüsle kafa kafaya çarpıştı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 

Adana'da yürekleri yakan kaza! Düğüne giden aile, trafik kazasında can verdi: 5 ölü, 1 yaralı

OLAY YERİNDE HAYATLARINI KAYBETTİLER

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede araç içerisinde bulunan Osman Ordu ve eşi Hatice Ordu (50) ile yeğenleri Nurcan (21), Rabia (18) ve Meryem Ordu'nun (16) hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan minibüs sürücüsü Halil Kayabaşı da olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. 

Adana'da yürekleri yakan kaza! Düğüne giden aile, trafik kazasında can verdi: 5 ölü, 1 yaralı

YAKINLARI BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

Öte yandan kaza haberinin alan Ordu ailesinin yakınları olay yerine geldiğinde büyük üzüntü yaşadı. 

DÜĞÜN İÇİN KOZANA GİDİYORLARMIŞ

Ailenin, yakınlarının düğününe katılmak üzere Kozan'a gittikleri öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adana'da yürekleri yakan kaza! Düğüne giden aile, trafik kazasında can verdi: 5 ölü, 1 yaralı

Tayfun Altuntaş
Editör
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