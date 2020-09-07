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  3. Adana'da yüzü maskeli soyguncular 29 saniyede kuyumcuyu soydu

Adana'da yüzü maskeli soyguncular 29 saniyede kuyumcuyu soydu

Adana'da yüzü maskeli silahlı 2 şahsın girdikleri kuyumcudaki soygun anı güvenlik kameralarına yansıdı. Şüphelilerin 29 saniyede soygunu gerçekleştirdiği görüldü.

Adana'da yüzü maskeli soyguncular 29 saniyede kuyumcuyu soydu

Adana'da yüzü maskeli silahlı 2 şahsın girdikleri kuyumcudaki soygun anı güvenlik kameralarına yansıdı. Şüphelilerin 29 saniyede soygunu gerçekleştirdiği görüldü.

Olay, akşam saatlerinde Gülbahçesi Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Yüzü maskeli 2 kişinin soygunu gerçekleştirdiği saniyeler güvenlik kamerasına yansıdı. Kuyumcuya giren bir kişi, girer girmez bir kişinin yakasından tutarken diğer kişide işyeri sahibi Yaşar Çetinkaya'ya (68) tabancı doğrultu. Şüphelilerden birisi silahın kabzası ile yüzüklerin bulunduğu tezgahın camını kırdı. Daha sonra camı kıran şüpheli 3 tane yüzük çaldı. Şüpheliler olayı gerçekleştirdikten sonra hızla olay yerinden kaçması anbean güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Polis olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalama çalışmalarında devam ediyor.

Adana'da yüzü maskeli soyguncular 29 saniyede kuyumcuyu soydu

Adana'da yüzü maskeli soyguncular 29 saniyede kuyumcuyu soydu



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