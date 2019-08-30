Adana'da Zafer Bayramı kutlandı

ADANA'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Adana'daki ilk tören, Atatürk Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenklerin konulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve göndere Türk bayrağının çekilmesiyle başladı. Buradaki törenin ardından Uğur Mumcu Meydanı'nda resmi geçit töreni düzenlendi. Törene, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, 6'ncı Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, milletvekilleri, oda ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kent protokolü ve vatandaşlar katıldı.

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DHA