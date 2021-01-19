Adana'daki çocuk parkında dehşet: Kafasından ve göğsünden vurulmuş bir erkek cesedi bulundu!

Adana’daki bir çocuk parkına sabah saatlerinde spor yapmak için giden vatandaşlar tarafından, kafasından ve göğsünden tabancayla vurularak öldürülmüş bir erkek cesedi bulundu.

SPOR YAPAN VATANDAŞLAR BULDU

Olay, merkez Yüreğir ilçesi Kazım Başer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sabah spor yapan vatandaşlar çocuk parkı içinde bir kişinin hareketsiz halde yattığını görünce polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın 25-30 yaşlarında olduğunu ve başı ile göğsünden tabanca ile vurularak öldürülmüş olduğunu belirledi.

POLİS EKİPLERİ ÇALIŞMA BAŞLATTI

Olay yerine gelen Yüreğir Emniyet Müdürlüğü ve Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri cinayeti çözmek için çalışma başlattı.

CESEDİN ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI

Yapılan ilk incelemede ölen şahsın üzerinden kimlik çıkmadı. Polis cesedin yanında boş kovanlar buldu. İncelemenin ardından ceset otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.