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  3. Adana'daki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor!

Adana'daki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor!

Adana’nın Kozan ilçesine akşam saatlerinde sebebi bilinmeyen bir şekilde ormanlık alanda yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine arazöz ve yangınla mücadele personeli sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangını söndürme çalışmaları sabah saatlerinde de devam ediyor.

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18 Mayıs 2020 Pazartesi 08:53

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