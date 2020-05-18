Adana'daki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor!
Adana’nın Kozan ilçesine akşam saatlerinde sebebi bilinmeyen bir şekilde ormanlık alanda yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine arazöz ve yangınla mücadele personeli sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangını söndürme çalışmaları sabah saatlerinde de devam ediyor.
Fatih Portakal'ın İzmir'deki çiftlik evinde kaçak yapıya ilişkin inceleme!
Uşak'ta 26 berberde koronavirüs çıktı!
Polisin 'dur' ikazlarına aldırmadı! D-100 Karayolu'nda o kaçtı, polis kovaladı
Nihat Özdemir'den maçların seyircili oynanmasıyla ilgili açıklama!
18 Mayıs 2020 Pazartesi 08:53
Benzer Videolar
VİDEOYA YORUM KAT