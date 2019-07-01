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  3. Adana’daki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor

Adana’daki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor

Adana'nın Ceyhan ilçesinde çıkan orman yangınına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.

Adana’daki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor

Adana'nın Ceyhan ilçesinde çıkan orman yangınına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, Kızıldere Mahallesi'nde ormanlık alanda itfaiye ekipleri yangın ihbarı aldı. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmeye başladı. Yangına helikopter de havadan destek vererek müdahale diyor. Yaklaşık 3 saattir devam eden yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Adana’daki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor

Adana’daki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor

Kaynak: İHA

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