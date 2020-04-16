Adana'daki trafik kazası baba ve oğlunu hayattan kopardı!
Adana'nın Karaisalı ilçesine bağlı Salbaş Mahallesi'de Mustafa Esen’in kullandığı kamyonet, Adana-Karaisalı yolunda giden kamyonla çarpıştı. Hurdaya dönen kamyonette bulunan Esen ve babası Yusuf hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.
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16 Nisan 2020 Perşembe 17:17
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