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  3. Adana'daki trafik kazası baba ve oğlunu hayattan kopardı!

Adana'daki trafik kazası baba ve oğlunu hayattan kopardı!

Adana'nın Karaisalı ilçesine bağlı Salbaş Mahallesi'de Mustafa Esen’in kullandığı kamyonet, Adana-Karaisalı yolunda giden kamyonla çarpıştı. Hurdaya dönen kamyonette bulunan Esen ve babası Yusuf hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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16 Nisan 2020 Perşembe 17:17

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