Adana'daki trafik kazası baba ve oğlunu hayattan kopardı!

Adana'nın Karaisalı ilçesine bağlı Salbaş Mahallesi'de Mustafa Esen’in kullandığı kamyonet, Adana-Karaisalı yolunda giden kamyonla çarpıştı. Hurdaya dönen kamyonette bulunan Esen ve babası Yusuf hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.