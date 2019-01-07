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  3. Adana’daki uyuşturucu operasyonunda 13 kişi tutuklandı

Adana’daki uyuşturucu operasyonunda 13 kişi tutuklandı

Adana'nın Kozan ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 zanlıdan 13'ü tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana’daki uyuşturucu operasyonunda 13 kişi tutuklandı

Adana'nın Kozan ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 zanlıdan 13'ü tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kozan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda İlçe Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekiplerince uyuşturucu tacirlerine 4 aylık teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenlendi. Kozan'da 19, Ceyhan ve Feke ilçelerinde birer, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki ayrı eve eş zamanlı düzenlenen operasyonda 19 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 19 zanlı, bugün sabah saatlerinde Kozan Adliyesine çıkarıldı. Zanlılardan 13'ü çıkartıldıkları mahkemece tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

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