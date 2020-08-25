Adana'daki yangında zarar gören aileler için 1 milyon TL kaynak

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Adana'nın Kozan ilçesindeki orman yangınına ilişkin olarak,"Evleri tamamen yanan ya da zarar gören vatandaşlarımız için 1 milyon TL kaynak aktarıyoruz." dedi.

Ayrıntılar gelecek...

Adana Kozan'daki orman yangınını söndürmek için çalışmalar sürüyor