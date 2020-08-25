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Adana'daki yangında zarar gören aileler için 1 milyon TL kaynak

Son dakika haberine göre Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen orman yangınında evleri zarar gören vatandaşlar için 1 milyon TL kaynak aktarılacağını duyurdu.

Adana'daki yangında zarar gören aileler için 1 milyon TL kaynak


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