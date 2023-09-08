Adana’dan Aydın’a kültür köprüsü kuruldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen "Anadoluyuz Biz" projesi çerçevesinde Adana'dan Aydın'a gelen gençler, hem Aydın'ı keşfetti hem de kültür köprüsü kurdu.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Adana’dan Aydın’a kültür köprüsü kuruldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen "Anadoluyuz Biz" projesi çerçevesinde Adana'dan Aydın'a gelen gençler, hem Aydın'ı keşfetti hem de kültür köprüsü kurdu.

Türkiye'nin tarihi ve doğal güzellikleri ile dolu olan Aydın, ülke genelindeki gençleri ağırlamaya devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesindeki "Anadoluyuz Biz" projesi çerçevesinde Aydın'a gelen Adanalı gençler, Aydın Gençlik Merkezi liderleri eşliğinde Aydın'ı keşfetti. Projenin bir parçası olarak, Adana'dan Aydın'a gelen misafirler, Aydın'ın güzelliklerini keşfetmeye devam ederken, gençlerin ilk durağı Adnan Menderes Müzesi oldu. Rehber eşliğinde müzeyi gezen gençler hem Adnan Menderes'i yakından tanıdı hem de tarihi bir yolculuğa çıktı.

Anadoluyuz Biz Projesi çerçevesinde gerçekleştirilen şehitlik ziyareti ise milli birlik ve vatanseverlik duygularını paylaşmanın gururunu yaşattı. Program dahilinde Aydın'ın tarihi ve kültürel mekanlarını gezen gençler, çeşitli etkinlikler gerçekleştirip güzel dostluklar kurarak hem kardeşlik hem kültür köprüsü oluşturdular.

Konu ile ilgili Aydın Gençlik Merkezi'nden yapılan açıklamada "Adana'dan gelen değerli misafirlerimizle birlikte yapılan bu anlamlı ziyaret, ülkenin birliği ve beraberliği için önemli bir adım oldu. Misafirlerimizle gerçekleştirdiğimiz söyleşi, hızlı okumanın başarı yolunda büyük bir avantaj sağladığını, zaman yönetimini, öğrenmeyi hızlandırmayı ve geleceğe katkıda bulunmayı vurguladı. Kitapların dünyasında yapılan bu keyifli sohbet, misafirlerimize ilham verdi. Projeye duyulan bağlılık ve birlikte geçirilen güzel günlerin ardından, Adana'dan gelen misafirlerimizle geleneksel bir pasta kesimi gerçekleştirildi ve onları uğurladık. Anadolu'nun lezzetleri ve sıcak misafirperverliği ile dolu bu güzel günü geride bıraktık. Anadoluyuz Biz projesi, Türkiye'nin çeşitli bölgelerini bir araya getirerek kültürler arası etkileşimi teşvik ediyor ve ülkemizin birlik ve beraberliğini pekiştiriyor. Bu projede yer almanın gururunu yaşarken, misafirlerimizi ağırlamanın mutluluğunu hep birlikte paylaşıyoruz" ifadeleri yer aldı.

Adana’dan Aydın’a kültür köprüsü kuruldu

Adana’dan Aydın’a kültür köprüsü kuruldu

Adana’dan Aydın’a kültür köprüsü kuruldu

Adana’dan Aydın’a kültür köprüsü kuruldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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