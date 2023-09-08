Adanalı Fatih Kamuz, Dünya Bilek Güreşi Şampiyonasından ikinci oldu

Adanalı bilek güreşçisi Fatih Kamuz, 25 Ağustos-03 Eylül 2023 tarihlerinde Kazakistan'ın Almatı şehrinde 44.'sü düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda ikinci oldu.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Adanalı Fatih Kamuz, Dünya Bilek Güreşi Şampiyonasından ikinci oldu

Adanalı bilek güreşçisi Fatih Kamuz, 25 Ağustos-03 Eylül 2023 tarihlerinde Kazakistan'ın Almatı şehrinde 44.'sü düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda ikinci oldu.

Adana'nın Kozan ilçesinde yaşayan milli sporcu Fatih Kamuz, 25 Ağustos - 03 Eylül 2023 tarihlerinde Kazakistan'ın Almatı şehrinde düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 60 kiloda ikinci oldu. Büyük erkekler kategorisinde 60 kilo sağ kol final maçında şampiyonluğu kıl payı kaçıran Kamuz, önceki yıllarda 4 dünya, dört Avrupa şampiyonluğu, bir defa da dünya ikinciliği, 3 dünya üçüncülüğü getirdiğini söyledi. Kamuz, "Finale kadar 20 rakip ile karşılaştım. Gürcistanlı rakibim ile finalde karşı karşıya geldik. Bu yıl ikincilikle yetindik ama ay yıldızlı bayrağımızı göndere çekmeyi başardık. Ama yetmez en üste çekmek için çalışmalarımı sürdüreceğim" dedi.

Şampiyonada Türk Milli Takımı büyük bir başarıya imza attı. Toplamda milli sporcular, 8 altın, 17 gümüş ve 19 bronz madalya olmak üzere toplam 44 madalyayla şampiyonayı tamamladı.

Adanalı Fatih Kamuz, Dünya Bilek Güreşi Şampiyonasından ikinci oldu

Adanalı Fatih Kamuz, Dünya Bilek Güreşi Şampiyonasından ikinci oldu

Adanalı Fatih Kamuz, Dünya Bilek Güreşi Şampiyonasından ikinci oldu

Adanalı Fatih Kamuz, Dünya Bilek Güreşi Şampiyonasından ikinci oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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