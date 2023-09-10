Adanalı TOGG sahibi aracına kavuştu

Adana'nın Kozan ilçesindeki talihlisine de teslim edilen TOGG uzun menzilli T10X Pamukkle modeli ile ilçede trafikte büyük bir ilgiyle karşılandı.

Kozan'daki talihlisi Coskun Aslan'a teslimatı yapılan, ilk ve tek yerli üretim olan Milli otomobil TOGG trafikte görenleri kendine hayran bırakıyor.

"Aracı aldığından beri telefonları susmuyor"

Coşkun Aslan, "Aracın tüm detayları mükemmel düşülmüş. Kullanıcına özel bir çok yenilik var. Araçta hiç ses olmadığı gibi kamera dizaynı, trafik kontrolü, hız ayarı, iç dizayn ve konfor muhteşem tasarlanmış. Ben arkadaşlarıma şunu diyorum. Bildiğiniz ve bindiğiniz tüm araçları unutun diyorum. Bizim gurur kaynağımız. Asil talihli listesinden 213 sıradan aracım teslim edildi. Halkın ilgisi çok yoğun. haklılar. Gurur kaynağı. Bizim çocuklar mükemmel bir iş başarmışlar. Aracı aldığımdan beri telefonlarım susmuyor. bende elimden geldikçe arkadaşları merak edenleri gezdirmeye çalışıyorum. Yolda yoğun kornalar resim çektirmek isteyenler muhteşem bir ilgi var.

Bildiğiniz ve bindiğiniz tüm araçları unutun diyorum çünkü bizim çocuklar başarmış diyen Aslan " Şarjı, dizaynı her detay mükemmel düşünülmüş. Kozan'da iki petrolde şarj istasyonu var. Ben evden dolum yapıyorum" dedi.

Aslan, "Aracı aldıktan sonra sosyal medya ve bireysel paylaşımlarımın ardından çok kişinin "bana aracı satar mısın" dedi. Bir kişi "2 milyon 500 bin TL'ye bana satar mısın" dedi ama ben aracı satmak için değil binmek için aldığım" diye konuştu.

Görenler hayran kalıyor

Otomobili gören ve sahibinin çok şanslı olduğunu kaydeden Rasim Çelik, "Aracı çok beğendim. Ben bana çıkmaz diye katılmamıştım ama çok güzel bir araç olmuş. Sahibine hayırlı olsun adam çok şanslıymış" diye konuştu.

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Aracın sahibi Coşkun Aslan'ın kızı Ayşe Ecem Aslan ise, "Arabayı çok beğendim, babam her gün beni gezdirsin istiyoruz. Akşamları serin olunca geziyoruz. Arkadaşlarım çok şanslı olduğumu söylüyor çok mutluyuz. Arkadaşlarım telefonla fotoğraf çektiriyor" dedi.

2 milyon 500 TL verdiler satmadım

Aracı trafikte görenler hayranlıklarını ve beğenilerini araç sahibine iletirken bir çok kişi araçla gezmek için talepte bulunuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)