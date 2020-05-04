Adana’lılar Koronavirüs’e Şırdanla savaş açtı

Koronavirüs'le mücadele kapsamında hafta sonları uygulanmaya sokağa çıkma yasağının ardından Adana'da gelenek bozulmadı. Vatandaşlar önce bankamatiklere artından Şırdancı'ya koştu. Eve kadar bekleyemeyen bir vatandaş aracın bagaj kapağında Şırdan yedi.

Adana'nın Kozan ilçesinde Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 3 günlük sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar geleneği bozmadı. Saatler 00.00'ı göstermesi ile birlikte Şırdancı'ya koşan vatandaşlar Şırdan yemek için bekledi.

"Eve kadar bekleyemedi, bagaj kapağında şırdan keyfi"

İçişleri Bakanlığının korona virüs salgına karşı uyguladığı tedbirler kapsamında 3 gündür kapalı olan ve sokağa çıkma yasağı nedeni ile Adanalıların geleneksel lezzeti Şırdan'ı yiyemeyen vatandaşlar sıraya girdi. Kimi terliği kimi eşofmanları ile Şırdan yemek evlerinden çıkan vatandaşlar sosyal mesafe tedbirlerine uyarak vazgeçilmez lezzetleri dakikalarca bekledi. Adana'nın yöresel lezzetine 3 gün boyunca hasret kalan bazı vatandaşlar ise Şırdan'ı alınca eve kadar dayanamadı, araçlarının bagaj kapağında yedi.

Koronavirüs'e şırdan ile savaş açtıklarını ifade eden bir vatandaş ise 3 gündür yasağın bitmesini ve vazgeçemediklerini ifade ederek yasağın bittiği dakikalarda soluğu şırdancı da aldıklarını ifade etti.

Adana'lı işletmeci Murat Mercan geleneğin bu yasak sonrası da bozulmadığını ifade ederek," biz 3 gün boyunca sipariş aldık. Şırdan bağışıklık sistemine iyi geldiği için ve şırdan'ı bir kez yiyen tekrar tekrar talep ediyor. Tatil boyunca telefonlar çaldı ve 3 gün önceden siparişler verildi. Kazanlarımız bitti. Yedek kazan tekrar kaynatıyoruz. Halkımızın ilgisine teşekkür ederiz" dedi.

Kaynak: İHA