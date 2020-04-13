Adanalılar yasaktan sonra Şırdancı’ya koştu

Adana'nın Kozan ilçesinde Adanalı vatandaşlar 00.00'da sokağa çıkma yasağının bitmesi ile birlikte soluğu şırdancı'da aldılar.

Adana'nın sembol yemeklerinden olan şırdan dolması 2 günlük sokağa çıkma yasağının ardından Adanalı vatandaşların ilk durak yeri oldu. Adana'nın Kozan ilçesinde vatandaşlar Şırdan ve kokoreç almak için sosyal mesafe kuralına uyarak sıraya girdi. Polis ekipleri yoğunluğun olduğu şırdancı da vatandaşları sosyal mesafenin korunması yasaklara uyulması için uyardı.

Yöresel lezzet olan şırdan dolması Adana'lı vatandaşların bağışıklık sistemini güçlendirdiği için yoğun talep görüyor.

Şırdan işletme sahibi Murat Mercan yasak başladığı gün sipariş gelmeye başladığını ve 200 şırdanın dakikalar içinde tükendiğini belirterek "Yasaklar başladıktan sonra 2 gün öncesinden sipariş almaya başladık. Beklemekte olanlar var. Günlük 200 Şırdan satıyorduk. Şuan ek 100 tane daha yaptırıyoruz. Siz evde kalın biz ayağınıza kadar getiriyoruz. Sosyal mesafeyi koruyun inşallah bugünlerin hepsi geçecek. Adanalılar her istediği zaman şırdanlarını yiyebilecek" dedi.

Vatandaşlardan Samet Özkan şırdan bizim vazgeçilmezimiz. Sanki niyetliydik yasak kalması ile birlikte oruç açma edasıyla geldik. Sakatat vazgeçilmezimiz" dedi.

Şırdan almaya gelen Lütfi Beçik ise " Virüs belasından kurtulmak temennisi ile, Sokağa çıkma yasağı nedeni ile Adana'mızın sembol yiyeceği şırdanı yemeğe geldik. Bağışıklık sistemini güçlendirdiğine dair inanışımız var. Şuan Kozan'dayız. Memleketimiz güzel. Sağlık bakanımıza da emekleri için teşekkür ediyorum diye konuştu.

Kaynak: İHA