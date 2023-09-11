Adanalıların yazlık sinema nostaljisi sürüyor

Adana yazlık sinemalarda, film gösterimleri çeşitli mahallelerde devam ediyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nce yapılan Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin 30'uncusu 18-24 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Adanalıların birçok noktada sinemayla buluşması amacıyla, ilki 2 Eylül'de Kozan Horzum Yaylası'nda yapılan sinema gösterimleri, hafta sonu Adana'nın çeşitli mahallelerinde sürdü.

İlçelerde ve mahallelerde gerçekleştirilen sinema gösterimleriyle Adanalılar yazlık sinema nostaljisi yaşıyor. Film gösterimleri sırasında Adanalı sinemaseverlere patlamış mısır ve gazoz ikram ediliyor.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, hafta sonu Tellidere Mahallesi'nde gerçekleştiren yazlık sinema gösteriminde halkla buluştu.

Şu ana kadar yapılan ve yapılacak olan sinema gösterimleri şöyle:

2 Eylül Kozan- Horzum Yaylası-HAZİNE

2 Eylül -Seyhan/Bahçeşehir Mahallesi-Pazar Yeri -VİZONTELE

3 Eylül Yeri Kozan - Kubilay Meydanı-BAYİ TOPLANTISI

3 Eylül-Yüreğir/Yavuzlar Mahallesi- Toki İçi-AİLE ARASINDA

4 Eylül Saimbeyli- Merkez Pazar -HAZİNE

4 Eylül- Sarıçam/Ertuğrul Gazi mahallesi-Şanlı Sitesi Karşısı- BAYİ TOPLANTISI

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5 Eylül Tufanbeyli- Hal İçi- VİZONTELE

5 Eylül- Çukurova/Huzurevleri Mahallesi-Pazar Yeri- AİLE ARASINDA

6 Eylül- Yüreğir/Doğankent Haşim Dalgıç Caddesi, Cumhuriyet Mahallesi Muhtarlığı Karşısı - KRAL ŞAKİR KORSANLAR DİYARI

7 Eylül Ceyhan/ Cumhuriyet Meydanı Kaymakamlık Önü- BEYNELMİLEL

7 Eylül Seyhan/Yeşilyurt Mahallesi Muhtarlık Önü- HÜKÜMET KADIN

8 Eylül Yumurtalık/Kenan Güvenoğlu Parkı- VİZONTELE

8 Eylül Sarıçam/Çarkıpare Mahallesi Atatürk Parkı- HAVA MUHALEFETİ

9 Eylül /Karataş/Atapark Meydanı- HAZİNE

9 Eylül Seyhan/Karşıyaka 1000 sokak- AİLE ARASINDA

10 Eylül Karataş/ Bahçe Köyü Köy Meydanı HÜKÜMET KADIN

10 Eylül Seyhan-Tellidere Mah. Kapalı Pazar Yeri-AİLE ARASINDA

11 Eylül Karaisalı/Kent Meydanı- Hükümet Kadın

11 Eylül (Pazartesi) Yüreğir/Levent Mah. Muhtarlık Önü- BAYİ TOPLANTISI

12 Eylül Pozantı/ Zafer Mahallesi Hüma Hatun Kına Evi bahçesi- HAVA MUHALEFETİ

12 Eylül Çukurova/Belediyevleri Mah. Muhtarlık Karşısı Semt Pazar Yeri-HÜKÜMET KADIN

13 Eylül Yüreğir/Atakent Mah- HAVA MUHALEFETİ

14 Eylül Seyhan/İsmetpaşa 2nolu çocuk parkı- AİLE ARASINDA

15 Eylül Sarıçam/Buruk Toki- AİLE ARASINDA

15 Eylül Seyhan/Dağlıoğlu Mah. Karakol Yanı Park İçi-UMUT

16 Eylül Seyhan/2000 evler muhtarlık önü- HÜKÜMET KADIN

16 Eylül Seyhan/Narlıca Cuma Pazarı Pazar Yeri- VİZONTELE

17 Eylül Yüreğir/Güzel Cumhuriyet Mah. 6330 sokak-BEYNELMİLEL

17 Eylül Seyhan/Karayusuflu-Serinevler Mah. Karayusuflu Muhtarlığı Önü.-SÜRÜ

18 Eylül Seyhan/Meydan- Emek Mahalleleri Kapalı Semt Pazarı- HÜKÜMET KADIN

19 Eylül Yüreğir/Havutlu Mah. Muhtarlık Önü- AİLE ARASINDA

20 Eylül Seyhan/Gülbahçesi Mah. Pazar Yeri- BEYNELMİLEL

21 Eylül Seyhan/Akkapı Mah. Dikimevi Arkası Spor Kompleksi- UMUT filmleri gösterilecektir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)