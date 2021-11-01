Adanalı'nın Maraz Ali'si Mehmet Akif Alakurt, Erkan Özerman hakkında çarpıcı itirafta bulundu! "Erkan Bey yoklamasını çeker..."

Geçtiğimiz günlerde 34. Best Model of Turkey yarışmacılarının bazıları katıldıkları canlı yayında derece alabilmek için Erkan Özerman'ın ahlaksız teklifte bulunduğuna dair iddialarda bulunmuş ve Özerman'ın elinde pek çok ünlü modelin kaseti olduğu iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Gündemden düşmeyen iddialara bir yenisi de eski Best Model, Mehmet Akif Alakurt'tan geldi.

Adanalı'da canlandırdığı Maraz Ali karakteriyle hafızalara kazınan Mehmet Akif Alakurt', "Abi, Best Model olayları nedir? Çocuklara ahlaksız teklif yapıldığı iddia ediliyor. O teklifi kabul edenler de derece alıyormuş." mesajına verdiği cevapla dikkat çekti.

"POTANSİYEL VARSA İLERLER"

Alakurt, "Herkes kendisine yakışır, kendisine uygun şekilde mesleğinde ilerler, para kazanır. Şundan emin olun, o işlere bulaşmadan da derece alanlar var. Erkan Bey yoklamasını çeker, potansiyel varsa ilerler. Bizim ve bildiğim bir çok sağlam arkadaşımızın tepkisi her zaman gülüp geçmek olmuştur." dedi.

Erkan Özerman kimdir, nereli, kaç yaşında?