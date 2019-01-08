Adana’nın ihracatı 2 milyar doları aştı

Adana Sanayi Odası (ADASO) Başkanı Zeki Kıvanç, Adana'dan geçen yıl yapılan ihracatın yüzde 11,41 artarak 2 milyar 13 milyon dolara ulaştığını, ihracat hedefini aşmanın heyecanı ve sevincini yaşadıklarını söyledi.

TİM'in 2018 yılına ilişkin ihracat verilerini değerlendiren ADASO Başkanı Zeki Kıvanç, tarihi rekorlara imza atıldığını, ülke ihracatının yüzde 7,1 artışla 168,1 milyar dolara yükseldiğini bildirdi. Adana ihracatının da ülke ortalamasının üzerinde performans sergileyerek 2 milyar 13 milyon 927 bin dolar olarak gerçekleştiğini belirten Kıvanç, "2019 yılı için yeni ihracat hedefimiz yüzde 25 artışla 2,5 milyar dolardır. Adana olarak ihracata odaklandığımız takdirde mevcut potansiyelimizi değerlendirip başarabileceğimiz inancındayım" dedi.

Adana'nın yıllık ihracatında en büyük payı alan sektörlerin sırasıyla, Tekstil ve Hammaddeleri (yüzde 17,22), Kimyevi maddeler ve mamulleri (yüzde 16,51), Hububat-Bakliyat ve mamulleri (yüzde 11,71), otomotiv (yüzde 8,04) ve hazır giyim-konfeksiyon (yüzde 7,34) olduğunu belirten Kıvanç, en çok ihracat yapılan ülkelerin başında Irak, Almanya, İspanya, Suriye, ABD, Rusya ve İngiltere'nin yer aldığını bildirdi. Kıvanç, Cezayir'e yüzde 127, Suriye'ye yüzde 71 oranında gerçekleşen ihracat artışının yükselerek devam etmesini ümit ettiklerini kaydetti.

Büyümek ve gelişmek isteyen ülkeler için itici güç konumundaki ihracatta geçen yıl yaşanan artışın en önemli gelişmelerden biri olduğunu belirten Kıvanç, oda olarak kent dinamikleriyle işbirliği içerisinde yatırım ortamı için sinerji yaratma çalışmalarına devam ederken, üretim, istihdam ve ihracatı artırma hedefleri doğrultusunda üye firmaların gelişimine, katma değeri yüksek ürünlerin üretimine ve ihracatına odaklanıldığını ifade etti.

ADASO Başkanı Zeki Kıvanç, Adana sanayisine, üretim, istihdam ve ihracatına büyük ivme ve önemli güç kazandıracak ihracatın artırılmasına yönelik çalışmaların yoğun bir şekilde sürdürüldüğünü belirterek, ildeki ar-ge merkezinin 12'ye, tasarım merkezinin 9'a yükselmesinin, Adana ve sanayisinin geleceği adına ümit verici olduğunu vurguladı.

İhracatta yeni pazar arayışlarının yanında Ur-Ge projelerine yöneldiklerine dikkat çeken Kıvanç, şöyle konuştu:

"Mobilya sektöründe devam eden projeye ek plastik, gıda ve makine sektörlerinde 4 projeyle 80'den fazla üye firmamızı dış ticaret alanında geliştirme ve güçlendirme imkanı bulacağız. Adana, üretimin yanında ihracatta da ürün çeşitliliği bakımından önde gelen ve her sektörde ihracat yapabilen bir il konumundadır. Bunun avantajını önümüzdeki süreçte daha fazla görmeyi umut ediyoruz. İhracat artışını gerçekleştiren tüm Adanalı ihracatçıları kutluyor, teşekkür ediyorum. Birlikte çalışıp üretmeye ve daha fazla ülkeye daha fazla ürün ihraç etmeye devam edeceğiz."

Kaynak: İHA