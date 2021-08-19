Adanaspor 0-0 Gençlerbirliği | MAÇ SONUCU TFF 1. Lig'de heyecan 2. hafta maçları ile hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Adanaspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. İki takımın da kazanmak için her şeyi yaptığı karşılaşmada gol sesi çıkmayınca karşılaşma 0-0 berabere bitti.

TFF 1. ligde ilk hafta maçlarının sona ermesinin ardından gözler ikinci hafta maçlarına çevrilmişti. İkinci hafta karşılaşmasında Adanaspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Maçta 90 dakika boyunca gol sesi çıkmayınca taraflar 1'er puan alarak yoluna devam etti. Bu sonuçla birlikte Adanaspor puanını 2'ye yükseltirken, Gençlerbirliği ise ilk puanını aldı. ADANASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDAN DAKİKALAR 7. dakikada Adanaspor ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde topla buluşan Kerim'in şutu üstten auta gitti. 19. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Serdar'ın pasında topla buluşan Ozegovic'in şutunu savunma uzaklaştırdı. 35. dakikada Lualua'nın ceza sahası dışından yerden vuruşunda top az farkla dışarı çıktı. 45+2. dakikada sol kanattan Kadir'in ceza sahasına ortasında savunmanın büyük hatasında topu alan Tetteh bomboş durumda meşin yuvarlağı dışarı gönderdi. 54. dakikada serbest vuruş kazanan Adanaspor'da topun başına geçen Celil'in vuruşunda top kaleci Ramazan'da kaldı. 86. dakikada sol kanattan atak geliştiren Gençlerbirliği'nde Lualua, ceza sahası içerisindeki Sandro'ya pasını gönderdi. Ceza sahası içerisinde Sandro'nun pasıyla buluşan Serdar'ın vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı. Gençlerbirliği Spor Kulübü