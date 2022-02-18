Adanaspor 1 –1 BB Erzurumspor | Maç sonucu, özeti
Spor Toto 1. Lig’in 26. haftasında Adanaspor ile Büyukşehir Belediye Erzurumspor karşı karşıya geldi. 1-1'lik eşitlikle sona eren maçta Erzurumspor'un golünü Novikovas , Adanaspor'un golünü ise Ciss attı.
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Mehmet Türkmen, Erkan Akbulut, Hasan Hüseyin Tetik
Adanaspor: Karacic, Donkor, Evren Korkmaz, Ulaş Zengin, Fıratcan Üzüm, Benasser, Celil Yüksel (Dk. 83 Efe Tatlı), Kadir Keleş, Tetteh (Dk. 76 Bruns), Ciss, Ahmethan Köse (Dk. 66 Eren Karadağ)
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Orhan Ovacıklı, Aykut Demir, Mustafa Akbaş (Dk. 46 Gökhan Kardeş), Mücahit Albayrak, Lameira, Hasek (Dk. 78 Malle), Novikovas (Dk. 78 Süleyman Koç), Eren Tozlu, Emircan Altıntaş (Dk. 66 Shala), Oltan Karakullukçu (Dk. 46 Gökhan Alsan)
Gol: Dk. 55 Novikovas (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 64 Ciss (Adanaspor)
Sarı kart: Dk. 61 Novikovas (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 86 Kadir Keleş (Adanaspor)
Adanaspor - BB Erzurumspor maçının özetini izlemek için tıklayınız.