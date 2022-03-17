Adanaspor 1 – 1 Eyüpspor | Maç sonucu, özeti

Spor Toto 1. Lig'de 29. haftasın kapanış maçı Adana'da oynandı ve Adanaspor ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan maçın 28. dakikasında penaltı kazanan konuk ekip, Umut Bulut'la öne geçme fırsatını değerlendiremedi ve ilk 45 dakika 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Cem Özbay, Abdullah Uğur Sarı

Adanaspor: Karacic, Benasser, Tetteh (Dk. 82 Ciss), Donkor, Harun Kaya (Dk. 50 Yiğithan Güveli), Evren Korkmaz, Eren Karadağ (Dk 90+10 Hakan Eroğlu) , Roche, Ahmethan Köse, İbrahim Aksu, Fıratcan Üzüm

Eyüpspor: Çağlar Şahin Akbaba, Popov, Buatu, Yalçın Kılınç, Umut Bulut (Dk. 69 Oğulcan Çağlayan), Pa Dibba (Dk. 75 Mikail Okyar), Timur Temeltaş, Bülent Uzun, Bekir Yılmaz (Dk. 46 Sekidika), Badjı (Dk. 26 Taşkın İlter), Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 69 Mete Kaan Demir)

Goller: Dk. 61 Roche, (Adanaspor), Dk. 71 Pa Dibba (Eyüpspor)

Sarı kartlar: Dk. 68 Tetteh, Dk. 79 Roche, Dk. 87 Benasser, Dk. 90+1 Evren Korkmaz (Adanaspor), Dk. 53 Timur Temeltaş, Dk. 66 Buatu, Dk. 81 Mikail Okyar (Eyüpspor)