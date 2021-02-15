Adanaspor - Adana Demirspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 21. hafta maçında Adanaspor, Adana Demirspor ile mücadele etti. Karşılaşma 2-2 sona erdi. Adanaspor ve Adana Demirspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 1. Lig'da 21. hafta maçında Adanaspor sahasında Adana Demirspor ile 14.02.2021 19:00'da karşı karşıya geldi. 5 Ocak Fatih Terim - Adana stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Adanaspor - Adana Demirspor Maç Sonucu ne oldu? Adanaspor, Adana Demirspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Adanaspor Adana Demirspor Maçının Özeti için Tıklayın Adanaspor Adana Demirspor Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ 5 Ocak Fatih Terim - Adana

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ

14.02.2021 19:00

Adanaspor Adana Demirspor Maçının Hakemleri

Kadir Sağlam(hakem), Utku Tunavelioğlu(1. Yardımcı Hakem), Anıl Usta(2. Yardımcı Hakem), Alper Akarsu(dördüncü Hakem)

Adanaspor

Adanaspor İlk 11

18. Goran Karacıc, 77. Hıfsullah İsmail Erdoğan, 52. Canberk Dilaver, 41. Hakan Çinemre, 24. Ergin Keleş, 12. Isaac Donkor, 35. Uğurcan Yazğılı, 22. Celil Yüksel, 21. Atalay Babacan, 70. Ahmethan Köse, 9. Ognjen Ozegovıc

Yedekler

1. Burak Çapkınoğlu, 27. Furkan Şeker, 15. Muhammet Ömer Çakı, 23. Evren Korkmaz, 39. Cenk Alptekin, 16. Papa Mustapha Danıel, 5. Umut Sözen, 7. Ömer Çiçek, 42. Berkan Fırat, 90. Hüseyin Çolak

Teknik Sorumlu

Emrah Bayraktar

Goller

Ergin Keleş,55.dk (f), Ömer Çiçek,75.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Hıfsullah İsmail Erdoğan 46.dk, Sarı Kart Celil Yüksel 70.dk, Sarı Kart Isaac Donkor 58.dk

Oyundan Çıkanlar

Ahmethan Köse 63.dk, Celil Yüksel 87.dk, Atalay Babacan 87.dk, Ognjen Ozegovıc 90+2.dk

Oyuna Girenler

Ömer Çiçek 63.dk, Furkan Şeker 87.dk, Hüseyin Çolak 87.dk, Evren Korkmaz 90+2.dk

Adana Demirspor

Adana Demirspor İlk 11

1. Emılıjus Zubas, 95. Joher Khadım Rassoul, 2. Tayyip Talha Sanuç, 26. Kaan Kanak, 30. Süleyman Koç, 55. Hasan Kılıç, 6. Hamıdou Traore, 23. İsmail Yüksek, 35. Yunus Akgün, 14. Pa Amat Dıbba, 15. Okwuchukwu Francıs Ezeh

Yedekler

39. Vedat Karakuş, 19. Osman Tarık Çamdal, 44. Samet Akaydin, 8. Sinan Kurt, 84. Gökhan İnler, 71. Berk Yıldız, 25. Emircan Altıntaş, 94. Lucas Rangel Nunes Gonçalves, 16. İzzet Çelik, 27. Tolga Kalender

Teknik Sorumlu

Goller

Hasan Kılıç,4.dk (p), Lucas Rangel Nunes Gonçalves,90+4.dk (h)

Kartlar

Sarı Kart Emircan Altıntaş 89.dk, Sarı Kart Osman Tarık Çamdal 80.dk, Sarı Kart Hasan Kılıç 70.dk, Sarı Kart Joher Khadım Rassoul 32.dk, Sarı Kart Pa Amat Dıbba 65.dk

Oyundan Çıkanlar

İsmail Yüksek 46.dk, Yunus Akgün 76.dk, Hasan Kılıç 76.dk, Süleyman Koç 27.dk, Okwuchukwu Francıs Ezeh 66.dk

Oyuna Girenler

Sinan Kurt 46.dk, Emircan Altıntaş 76.dk, Lucas Rangel Nunes Gonçalves 76.dk, Osman Tarık Çamdal 27.dk, Berk Yıldız 66.dk

TFF 1. Lig 21.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Giresunspor 21 14 5 2 33 14 47 19 2 Samsunspor 21 12 7 2 34 20 43 14 3 İstanbulspor 21 12 4 5 44 25 40 19 4 Adana Demirspor 21 11 5 5 37 21 38 16 5 Ankara Keçiörengücü 21 11 4 6 29 14 37 15 6 Altınordu 21 11 4 6 31 28 37 3 7 Tuzlaspor 20 11 3 6 31 27 36 4 8 Altay 21 11 2 8 36 24 35 12 9 Bursaspor 20 9 3 8 35 32 30 3 10 Bandırmaspor 21 9 3 9 26 24 30 2 11 Ümraniyespor 21 7 6 8 26 31 27 -5 12 Adanaspor 21 7 4 10 31 28 25 3 13 Balıkesirspor 21 5 5 11 20 32 20 -12 14 Menemenspor 21 4 8 9 21 35 20 -14 15 Boluspor 21 5 4 12 20 27 19 -7 16 Akhisarspor 21 5 4 12 18 32 19 -14 17 Ankaraspor 21 3 4 14 13 36 13 -23 18 Eskişehirspor 21 0 7 14 12 47 7 -35

TFF 1. Lig 21.Hafta Fikstür