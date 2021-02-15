Adanaspor - Adana Demirspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 1. Lig 21. hafta maçında Adanaspor, Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 1. Lig 21. hafta maçında Adanaspor, Adana Demirspor ile mücadele etti. Karşılaşma 2-2 sona erdi. Adanaspor ve Adana Demirspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 1. Lig'da 21. hafta maçında Adanaspor sahasında Adana Demirspor ile 14.02.2021 19:00'da karşı karşıya geldi. 5 Ocak Fatih Terim - Adana stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Adanaspor - Adana Demirspor Maç Sonucu ne oldu?
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Adanaspor Adana Demirspor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
5 Ocak Fatih Terim - Adana
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ
14.02.2021 19:00
Adanaspor Adana Demirspor Maçının Hakemleri
Kadir Sağlam(hakem), Utku Tunavelioğlu(1. Yardımcı Hakem), Anıl Usta(2. Yardımcı Hakem), Alper Akarsu(dördüncü Hakem)
Adanaspor İlk 11
18. Goran Karacıc, 77. Hıfsullah İsmail Erdoğan, 52. Canberk Dilaver, 41. Hakan Çinemre, 24. Ergin Keleş, 12. Isaac Donkor, 35. Uğurcan Yazğılı, 22. Celil Yüksel, 21. Atalay Babacan, 70. Ahmethan Köse, 9. Ognjen Ozegovıc
Yedekler
1. Burak Çapkınoğlu, 27. Furkan Şeker, 15. Muhammet Ömer Çakı, 23. Evren Korkmaz, 39. Cenk Alptekin, 16. Papa Mustapha Danıel, 5. Umut Sözen, 7. Ömer Çiçek, 42. Berkan Fırat, 90. Hüseyin Çolak
Teknik Sorumlu
Emrah Bayraktar
Goller
Ergin Keleş,55.dk (f), Ömer Çiçek,75.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Hıfsullah İsmail Erdoğan 46.dk, Sarı Kart Celil Yüksel 70.dk, Sarı Kart Isaac Donkor 58.dk
Oyundan Çıkanlar
Ahmethan Köse 63.dk, Celil Yüksel 87.dk, Atalay Babacan 87.dk, Ognjen Ozegovıc 90+2.dk
Oyuna Girenler
Ömer Çiçek 63.dk, Furkan Şeker 87.dk, Hüseyin Çolak 87.dk, Evren Korkmaz 90+2.dk
Adana Demirspor İlk 11
1. Emılıjus Zubas, 95. Joher Khadım Rassoul, 2. Tayyip Talha Sanuç, 26. Kaan Kanak, 30. Süleyman Koç, 55. Hasan Kılıç, 6. Hamıdou Traore, 23. İsmail Yüksek, 35. Yunus Akgün, 14. Pa Amat Dıbba, 15. Okwuchukwu Francıs Ezeh
Yedekler
39. Vedat Karakuş, 19. Osman Tarık Çamdal, 44. Samet Akaydin, 8. Sinan Kurt, 84. Gökhan İnler, 71. Berk Yıldız, 25. Emircan Altıntaş, 94. Lucas Rangel Nunes Gonçalves, 16. İzzet Çelik, 27. Tolga Kalender
Teknik Sorumlu
Goller
Hasan Kılıç,4.dk (p), Lucas Rangel Nunes Gonçalves,90+4.dk (h)
Kartlar
Sarı Kart Emircan Altıntaş 89.dk, Sarı Kart Osman Tarık Çamdal 80.dk, Sarı Kart Hasan Kılıç 70.dk, Sarı Kart Joher Khadım Rassoul 32.dk, Sarı Kart Pa Amat Dıbba 65.dk
Oyundan Çıkanlar
İsmail Yüksek 46.dk, Yunus Akgün 76.dk, Hasan Kılıç 76.dk, Süleyman Koç 27.dk, Okwuchukwu Francıs Ezeh 66.dk
Oyuna Girenler
Sinan Kurt 46.dk, Emircan Altıntaş 76.dk, Lucas Rangel Nunes Gonçalves 76.dk, Osman Tarık Çamdal 27.dk, Berk Yıldız 66.dk
TFF 1. Lig 21.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Giresunspor
|21
|14
|5
|2
|33
|14
|47
|19
|2
|Samsunspor
|21
|12
|7
|2
|34
|20
|43
|14
|3
|İstanbulspor
|21
|12
|4
|5
|44
|25
|40
|19
|4
|Adana Demirspor
|21
|11
|5
|5
|37
|21
|38
|16
|5
|Ankara Keçiörengücü
|21
|11
|4
|6
|29
|14
|37
|15
|6
|Altınordu
|21
|11
|4
|6
|31
|28
|37
|3
|7
|Tuzlaspor
|20
|11
|3
|6
|31
|27
|36
|4
|8
|Altay
|21
|11
|2
|8
|36
|24
|35
|12
|9
|Bursaspor
|20
|9
|3
|8
|35
|32
|30
|3
|10
|Bandırmaspor
|21
|9
|3
|9
|26
|24
|30
|2
|11
|Ümraniyespor
|21
|7
|6
|8
|26
|31
|27
|-5
|12
|Adanaspor
|21
|7
|4
|10
|31
|28
|25
|3
|13
|Balıkesirspor
|21
|5
|5
|11
|20
|32
|20
|-12
|14
|Menemenspor
|21
|4
|8
|9
|21
|35
|20
|-14
|15
|Boluspor
|21
|5
|4
|12
|20
|27
|19
|-7
|16
|Akhisarspor
|21
|5
|4
|12
|18
|32
|19
|-14
|17
|Ankaraspor
|21
|3
|4
|14
|13
|36
|13
|-23
|18
|Eskişehirspor
|21
|0
|7
|14
|12
|47
|7
|-35
TFF 1. Lig 21.Hafta Fikstür
|12.02.2021
|Ankaraspor
|0-3
|Altınordu
|13.02.2021
|Bandırmaspor
|2-1
|İstanbulspor
|13.02.2021
|Altay
|0-4
|Ankara Keçiörengücü
|13.02.2021
|Akhisarspor
|1-4
|Samsunspor
|13.02.2021
|Ümraniyespor
|3-0
|Eskişehirspor
|14.02.2021
|Osmanlıspor FK
|Altınordu
|14.02.2021
|Menemenspor
|1-1
|Balıkesirspor
|14.02.2021
|Boluspor
|0-1
|Giresunspor
|14.02.2021
|Adanaspor
|2-2
|Adana Demirspor
|15.02.2021
|Bursaspor
|Tuzlaspor