TFF 1. Lig'de mücadele eden Adanaspor ve Adana Demirspor, derbi maçta sahneye çıkıyor. Adana'nın iki köklü takımı geride kalan 62 maçta, Adanaspor 22, Adana Demirspor 16 galibiyet aldı, 24 karşılaşma berabere sonuçlandı. Bu sezon, ligde 37 puanla 4. sırada bulunan Adana Demirspor, Süper Lig'e yükselme yarışı içerisinde bulunuyor. Adanaspor ise 24 puanla 11. sırada yer aldı. Peki, Adanaspor-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

ADANASPOR-ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'in 21. haftasında oynanacak olan Adanaspor-Adana Demirspor maçı, 14 Şubat Pazar günü saat 19.00'da 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda başlayacak. Karşılaşma, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle seyircisiz olacak. Zorlu mücadelenin hakem ekibi ise henüz belli olmadı.

HANGİ KANALDA?

Bu sezon TFF 1. Lig'in yayın haklarını elinde bulunduran TRT, tüm 1. Lig maçlarını kendi ekranlarından futbolseverler ile buluşturuyor. Adanaspor ile Adana Demirspor arasında oynanacak olan derbi maçı da 14 Şubat Pazar günü 19.00'da TRT Spor'dan yayınlanacak.