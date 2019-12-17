İki takım Adanaspor - Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Yapılan TÜRKİYE: Türkiye Kupası - 1/16 Finaller ekranlarda olacak.

Peki Adanaspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevabı...

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda heyecan kaldığı yerden devam ediyor... TFF 1. Lig temsilcisi Adanaspor, evinde Süper Lig ekibi Alanyaspor'u konuk ediyor... .

Süper Lig temsilcisi Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş karşılaşmasında Adanaspor'a konuk oluyor...

İlk maçında Alanyaspor'un 5-1'lik üstünlüğü ile biten turun 2. maçı Adana'da, 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati 18:30.

Adanaspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Adanaspor - Aytemiz Alanyaspor maçı A Spor ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.

İlk maçta elde ettiği farklı skorun avantajı ile maça çıkacak olan turuncu yeşilliler, finale kadar gitmek istediği Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tur için mücadele edecek.

Karşılaşmanın hazırlıklarını pazartesi günü tesislerinde yaptığı antrenmanla tamamlayarak Adana'ya giden Akdeniz ekibi, bugünkü maçta galip gelerek bir üst tura adını yazdırmak istiyor.

Zorlu mücadelede skor avantajını da düşünen Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig maçlarında fazla forma şansı bulamayan oyuncularına Adanaspor karşısında forma verecek.

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