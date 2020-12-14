Arçelik'ten Hitachi açıklaması: Büyüme stratejileri doğrultusunda görüşmelerimiz devam ediyorEurovision'a damga vurmuştu! Şimdi görenler tanıyamıyor! İşte Şebnem Paker'in son haliDoya Doya Moda 14 Aralık puan durumu| Günün birincisi kim oldu?Müge Anlı bugün CANLI İZLE linki 14 Aralık Pazartesi| ATV CANLI İZLE linki YOUTUBE14 Aralık A101 aktüel ürünler kataloğu | İşte A101'de haftanın yıldızları!Doya Doya Moda CANLI İZLE 14 Aralık Pazartesi| TV8 CANLI İZLE YOUTUBETürkiye Kupası'nda heyecan geri döndü! İşte Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları14 Aralık TV8 Yayın Akışı| Masterchef yeni bölümde neler olacak?Resmi Gazete'de bugün | Resmi Gazete 14 Aralık 202014 Aralık TRT1 Yayın Akışı |Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölümde neler olacak?
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Adanaspor - Altay Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

Adanaspor - Altay Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 TFF 1. Lig 5. hafta maçında Adanaspor, Altay ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Adanaspor - Altay Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 5. hafta maçında Adanaspor, Altay ile karşılaştı. maç 1-4 sona erdi. Adanaspor ve Altay taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'da 5. hafta maçında Adanaspor sahasında Altay ile 13.12.2020 16:00'da karşılaştı. 5 Ocak Fatih Terim - Adana stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Adanaspor - Altay maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Adanaspor Altay Maçının Özeti için Tıklayın

Adanaspor Altay Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

5 Ocak Fatih Terim - Adana

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

13.12.2020 16:00

Adanaspor Altay Maçının Hakemleri

Volkan Bayarslan(hakem), Anıl Usta(1. Yardımcı Hakem), Ferdi Karadoruk(2. Yardımcı Hakem), Abdullah Volkan Aydın(dördüncü Hakem)

ADANASPORAdanaspor

Adanaspor İlk 11

1. Burak Çapkınoğlu, 77. Hıfsullah İsmail Erdoğan, 12. Isaac Donkor, 41. Hakan Çinemre, 52. Canberk Dilaver, 35. Uğurcan Yazğılı, 22. Celil Yüksel, 19. Adolphe Belem, 42. Berkan Fırat, 99. Ismaeel Rayan, 53. Ozan Papaker

Yedekler

48. Yaşar Memişoğullarından, 39. Cenk Alptekin, 23. Evren Korkmaz, 97. Serhat Tunç, 5. Umut Sözen, 20. Tevfik Altındağ, 7. Ömer Çiçek, 21. Atalay Babacan, 11. Eren Keleş

Teknik Sorumlu

Semih Özü

Goller

Eren Keleş,77.dk (p), Hakan Çinemre,48.dk (k)

Kartlar

Sarı Kart Canberk Dilaver 16.dk, Sarı Kart Ozan Papaker 55.dk

Oyundan Çıkanlar

Ozan Papaker 73.dk, Adolphe Belem 46.dk, Berkan Fırat 46.dk

Oyuna Girenler

Ömer Çiçek 73.dk, Eren Keleş 46.dk, Atalay Babacan 46.dk

ALTAYAltay

Altay İlk 11

35. Cihan Topaloğlu, 53. Lokman Gör, 4. Tolga Ünlü, 19. Marco Fılıpe Lopes Paıxao, 89. Erhan Çelenk, 5. Berkay Sülüngöz, 88. Özgür Özkaya, 29. Khaly Iyane Thıam, 23. Harun Alpsoy, 7. Leandro Deyrınıo Kappel, 10. Adrıen Danıel Karoly Regattın

Yedekler

34. Burak Öğür, 14. Yılmaz Özeren, 38. İbrahim Öztürk, 25. Rıdvan Şimşek, 21. Armand Erwan Djıhounou Gnanduıllet, 17. Ziya Alkurt, 16. Anton Putsıla, 20. Kazımcan Karataş, 30. Eren Erdoğan, 44. Kuban Altunbudak

Teknik Sorumlu

Yücel İldiz

Goller

Marco Fılıpe Lopes Paıxao,26.dk (f), Leandro Deyrınıo Kappel,41.dk (f), Eren Erdoğan,90+4.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Erhan Çelenk 81.dk, Sarı Kart Lokman Gör 45+1.dk, Sarı Kart Cihan Topaloğlu 76.dk

Oyundan Çıkanlar

Erhan Çelenk 89.dk, Leandro Deyrınıo Kappel 76.dk, Adrıen Danıel Karoly Regattın 65.dk, Harun Alpsoy 65.dk, Marco Fılıpe Lopes Paıxao 76.dk

Oyuna Girenler

Eren Erdoğan 89.dk, Ziya Alkurt 76.dk, Anton Putsıla 65.dk, Yılmaz Özeren 65.dk, Armand Erwan Djıhounou Gnanduıllet 76.dk

TFF 1. Lig 5.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Tuzlaspor138322216276
2Altınordu148332116275
3Giresunspor147521913266
4Ankara Keçiörengücü147342011249
5Altay1372424122312
6Adana Demirspor1364322122210
7Samsunspor135621613213
8Bursaspor146262523202
9İstanbulspor115331711186
10Bandırmaspor14437161715-1
11Balıkesirspor12435141715-3
12Menemenspor12354131614-3
13Boluspor13346131513-2
14Ümraniyespor13346142213-8
15Akhisarspor13346111913-8
16Adanaspor103341414120
17Ankaraspor122287208-13
18Eskişehirspor140597285-21

TFF 1. Lig 5.Hafta Fikstür

17.10.2020Bandırmaspor1-1Eskişehirspor
17.10.2020Ümraniyespor1-2Ankara Keçiörengücü
17.10.2020Samsunspor0-3İstanbulspor
17.10.2020Altay1-0Adana Demirspor
17.10.2020Adanaspor5-2Altınordu
18.10.2020Boluspor1-2Tuzlaspor
18.10.2020Bursaspor3-1Balıkesirspor
18.10.2020Osmanlıspor FKGiresunspor
18.10.2020Ankaraspor1-1Giresunspor
19.10.2020Akhisarspor0-0Menemenspor
Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI

HABERE YORUM KAT