Adanaspor - Altay Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 1. Lig 5. hafta maçında Adanaspor, Altay ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 1. Lig 5. hafta maçında Adanaspor, Altay ile karşılaştı. maç 1-4 sona erdi. Adanaspor ve Altay taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 1. Lig'da 5. hafta maçında Adanaspor sahasında Altay ile 13.12.2020 16:00'da karşılaştı. 5 Ocak Fatih Terim - Adana stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Adanaspor - Altay maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu
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Adanaspor Altay Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
5 Ocak Fatih Terim - Adana
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
13.12.2020 16:00
Adanaspor Altay Maçının Hakemleri
Volkan Bayarslan(hakem), Anıl Usta(1. Yardımcı Hakem), Ferdi Karadoruk(2. Yardımcı Hakem), Abdullah Volkan Aydın(dördüncü Hakem)
Adanaspor İlk 11
1. Burak Çapkınoğlu, 77. Hıfsullah İsmail Erdoğan, 12. Isaac Donkor, 41. Hakan Çinemre, 52. Canberk Dilaver, 35. Uğurcan Yazğılı, 22. Celil Yüksel, 19. Adolphe Belem, 42. Berkan Fırat, 99. Ismaeel Rayan, 53. Ozan Papaker
Yedekler
48. Yaşar Memişoğullarından, 39. Cenk Alptekin, 23. Evren Korkmaz, 97. Serhat Tunç, 5. Umut Sözen, 20. Tevfik Altındağ, 7. Ömer Çiçek, 21. Atalay Babacan, 11. Eren Keleş
Teknik Sorumlu
Semih Özü
Goller
Eren Keleş,77.dk (p), Hakan Çinemre,48.dk (k)
Kartlar
Sarı Kart Canberk Dilaver 16.dk, Sarı Kart Ozan Papaker 55.dk
Oyundan Çıkanlar
Ozan Papaker 73.dk, Adolphe Belem 46.dk, Berkan Fırat 46.dk
Oyuna Girenler
Ömer Çiçek 73.dk, Eren Keleş 46.dk, Atalay Babacan 46.dk
Altay İlk 11
35. Cihan Topaloğlu, 53. Lokman Gör, 4. Tolga Ünlü, 19. Marco Fılıpe Lopes Paıxao, 89. Erhan Çelenk, 5. Berkay Sülüngöz, 88. Özgür Özkaya, 29. Khaly Iyane Thıam, 23. Harun Alpsoy, 7. Leandro Deyrınıo Kappel, 10. Adrıen Danıel Karoly Regattın
Yedekler
34. Burak Öğür, 14. Yılmaz Özeren, 38. İbrahim Öztürk, 25. Rıdvan Şimşek, 21. Armand Erwan Djıhounou Gnanduıllet, 17. Ziya Alkurt, 16. Anton Putsıla, 20. Kazımcan Karataş, 30. Eren Erdoğan, 44. Kuban Altunbudak
Teknik Sorumlu
Yücel İldiz
Goller
Marco Fılıpe Lopes Paıxao,26.dk (f), Leandro Deyrınıo Kappel,41.dk (f), Eren Erdoğan,90+4.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Erhan Çelenk 81.dk, Sarı Kart Lokman Gör 45+1.dk, Sarı Kart Cihan Topaloğlu 76.dk
Oyundan Çıkanlar
Erhan Çelenk 89.dk, Leandro Deyrınıo Kappel 76.dk, Adrıen Danıel Karoly Regattın 65.dk, Harun Alpsoy 65.dk, Marco Fılıpe Lopes Paıxao 76.dk
Oyuna Girenler
Eren Erdoğan 89.dk, Ziya Alkurt 76.dk, Anton Putsıla 65.dk, Yılmaz Özeren 65.dk, Armand Erwan Djıhounou Gnanduıllet 76.dk
TFF 1. Lig 5.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Tuzlaspor
|13
|8
|3
|2
|22
|16
|27
|6
|2
|Altınordu
|14
|8
|3
|3
|21
|16
|27
|5
|3
|Giresunspor
|14
|7
|5
|2
|19
|13
|26
|6
|4
|Ankara Keçiörengücü
|14
|7
|3
|4
|20
|11
|24
|9
|5
|Altay
|13
|7
|2
|4
|24
|12
|23
|12
|6
|Adana Demirspor
|13
|6
|4
|3
|22
|12
|22
|10
|7
|Samsunspor
|13
|5
|6
|2
|16
|13
|21
|3
|8
|Bursaspor
|14
|6
|2
|6
|25
|23
|20
|2
|9
|İstanbulspor
|11
|5
|3
|3
|17
|11
|18
|6
|10
|Bandırmaspor
|14
|4
|3
|7
|16
|17
|15
|-1
|11
|Balıkesirspor
|12
|4
|3
|5
|14
|17
|15
|-3
|12
|Menemenspor
|12
|3
|5
|4
|13
|16
|14
|-3
|13
|Boluspor
|13
|3
|4
|6
|13
|15
|13
|-2
|14
|Ümraniyespor
|13
|3
|4
|6
|14
|22
|13
|-8
|15
|Akhisarspor
|13
|3
|4
|6
|11
|19
|13
|-8
|16
|Adanaspor
|10
|3
|3
|4
|14
|14
|12
|0
|17
|Ankaraspor
|12
|2
|2
|8
|7
|20
|8
|-13
|18
|Eskişehirspor
|14
|0
|5
|9
|7
|28
|5
|-21
TFF 1. Lig 5.Hafta Fikstür
|17.10.2020
|Bandırmaspor
|1-1
|Eskişehirspor
|17.10.2020
|Ümraniyespor
|1-2
|Ankara Keçiörengücü
|17.10.2020
|Samsunspor
|0-3
|İstanbulspor
|17.10.2020
|Altay
|1-0
|Adana Demirspor
|17.10.2020
|Adanaspor
|5-2
|Altınordu
|18.10.2020
|Boluspor
|1-2
|Tuzlaspor
|18.10.2020
|Bursaspor
|3-1
|Balıkesirspor
|18.10.2020
|Osmanlıspor FK
|Giresunspor
|18.10.2020
|Ankaraspor
|1-1
|Giresunspor
|19.10.2020
|Akhisarspor
|0-0
|Menemenspor