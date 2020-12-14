Adanaspor - Altay Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 5. hafta maçında Adanaspor, Altay ile karşılaştı. maç 1-4 sona erdi. Adanaspor ve Altay taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'da 5. hafta maçında Adanaspor sahasında Altay ile 13.12.2020 16:00'da karşılaştı. 5 Ocak Fatih Terim - Adana stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Adanaspor - Altay maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Adanaspor Altay Maçının Özeti için Tıklayın Adanaspor Altay Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ 5 Ocak Fatih Terim - Adana

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

13.12.2020 16:00

Adanaspor Altay Maçının Hakemleri

Volkan Bayarslan(hakem), Anıl Usta(1. Yardımcı Hakem), Ferdi Karadoruk(2. Yardımcı Hakem), Abdullah Volkan Aydın(dördüncü Hakem)

Adanaspor

Adanaspor İlk 11

1. Burak Çapkınoğlu, 77. Hıfsullah İsmail Erdoğan, 12. Isaac Donkor, 41. Hakan Çinemre, 52. Canberk Dilaver, 35. Uğurcan Yazğılı, 22. Celil Yüksel, 19. Adolphe Belem, 42. Berkan Fırat, 99. Ismaeel Rayan, 53. Ozan Papaker

Yedekler

48. Yaşar Memişoğullarından, 39. Cenk Alptekin, 23. Evren Korkmaz, 97. Serhat Tunç, 5. Umut Sözen, 20. Tevfik Altındağ, 7. Ömer Çiçek, 21. Atalay Babacan, 11. Eren Keleş

Teknik Sorumlu

Semih Özü

Goller

Eren Keleş,77.dk (p), Hakan Çinemre,48.dk (k)

Kartlar

Sarı Kart Canberk Dilaver 16.dk, Sarı Kart Ozan Papaker 55.dk

Oyundan Çıkanlar

Ozan Papaker 73.dk, Adolphe Belem 46.dk, Berkan Fırat 46.dk

Oyuna Girenler

Ömer Çiçek 73.dk, Eren Keleş 46.dk, Atalay Babacan 46.dk

Altay

Altay İlk 11

35. Cihan Topaloğlu, 53. Lokman Gör, 4. Tolga Ünlü, 19. Marco Fılıpe Lopes Paıxao, 89. Erhan Çelenk, 5. Berkay Sülüngöz, 88. Özgür Özkaya, 29. Khaly Iyane Thıam, 23. Harun Alpsoy, 7. Leandro Deyrınıo Kappel, 10. Adrıen Danıel Karoly Regattın

Yedekler

34. Burak Öğür, 14. Yılmaz Özeren, 38. İbrahim Öztürk, 25. Rıdvan Şimşek, 21. Armand Erwan Djıhounou Gnanduıllet, 17. Ziya Alkurt, 16. Anton Putsıla, 20. Kazımcan Karataş, 30. Eren Erdoğan, 44. Kuban Altunbudak

Teknik Sorumlu

Yücel İldiz

Goller

Marco Fılıpe Lopes Paıxao,26.dk (f), Leandro Deyrınıo Kappel,41.dk (f), Eren Erdoğan,90+4.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Erhan Çelenk 81.dk, Sarı Kart Lokman Gör 45+1.dk, Sarı Kart Cihan Topaloğlu 76.dk

Oyundan Çıkanlar

Erhan Çelenk 89.dk, Leandro Deyrınıo Kappel 76.dk, Adrıen Danıel Karoly Regattın 65.dk, Harun Alpsoy 65.dk, Marco Fılıpe Lopes Paıxao 76.dk

Oyuna Girenler

Eren Erdoğan 89.dk, Ziya Alkurt 76.dk, Anton Putsıla 65.dk, Yılmaz Özeren 65.dk, Armand Erwan Djıhounou Gnanduıllet 76.dk

TFF 1. Lig 5.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Tuzlaspor 13 8 3 2 22 16 27 6 2 Altınordu 14 8 3 3 21 16 27 5 3 Giresunspor 14 7 5 2 19 13 26 6 4 Ankara Keçiörengücü 14 7 3 4 20 11 24 9 5 Altay 13 7 2 4 24 12 23 12 6 Adana Demirspor 13 6 4 3 22 12 22 10 7 Samsunspor 13 5 6 2 16 13 21 3 8 Bursaspor 14 6 2 6 25 23 20 2 9 İstanbulspor 11 5 3 3 17 11 18 6 10 Bandırmaspor 14 4 3 7 16 17 15 -1 11 Balıkesirspor 12 4 3 5 14 17 15 -3 12 Menemenspor 12 3 5 4 13 16 14 -3 13 Boluspor 13 3 4 6 13 15 13 -2 14 Ümraniyespor 13 3 4 6 14 22 13 -8 15 Akhisarspor 13 3 4 6 11 19 13 -8 16 Adanaspor 10 3 3 4 14 14 12 0 17 Ankaraspor 12 2 2 8 7 20 8 -13 18 Eskişehirspor 14 0 5 9 7 28 5 -21

TFF 1. Lig 5.Hafta Fikstür