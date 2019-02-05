Adanaspor, Altay maçı hazırlıklarına başladı
Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Altay ile karşılaşacak olan Adanaspor, maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla başladı.
Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Altay ile karşılaşacak olan Adanaspor, maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla başladı.
9 Şubat Cumartesi günü Altay ile karşılaşacak Adanaspor'da maçın hazırlıkları başladı. Osman yereşen Tesisleri'nde Teknik Direktör Coşkun Demirbakan yönetiminde gerçekleşen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.
Antrenmanda rejenerasyon çalışması yapan turuncu-beyazlılarda yeni transfer Furkan Özçal da takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı. Adanaspor'da Altay maçı hazırlıkları yarın yapılacak antrenmanla sürecek.
Kaynak: İHA
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