TFF 1. Lig'de 14. hafta maçları oynanıyor. Haftanın ikinci maç gününde oynanacak Adanaspor - Altay maçının tüm detaylarını haberimizde verdik. Haftanın en dikkat çekici maçları arasında yer alacak olan mücadeleyi milyonlarca futbolsever bekliyor. Bu sezon ligde, 12 maça çıkan Altay, 20 puanla 7. sırada bulunuyor. Adanaspor ise 9 maçta 12 puan toplayarak ligin 15. basamağında yer aldı. Peki, Adanaspor - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

ADANASPOR - ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'de 14. hafta maçları oynanıyor. Ligde, Adanaspor, Altay'ı evinde ağırlıyor. 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma, 13 Aralık Pazar günü saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmayı, hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Volkan Bayarslan'ın yardımcılıklarını ise Anıl Usta ve Ferdi Karadoruk üstlenecek. Karşılaşma, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.

HANGİ KANALDA?

TFF ve TRT arasında yapılan yayın hakları anlaşmasıyla birlikte tüm TFF 1. Lig maçları TRT ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanıyor. Adanaspor - Altay maçı da, Pazar günü saat 16.00'da TRT Spor ve beIN SPORTS MAX 2 ekranlarından naklen izlenebilecek.