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Adanaspor Altınordu maçı CANLI İZLE

TFF 1. Lig'de 5. hafta maçları başlıyor. Adanaspor - Altınordu 5. haftada karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın canlı yayın linkine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Adanaspor Altınordu maçı CANLI İZLE

TFF 1. Lig'de milli aranın ardından futbol heyecanı yeniden başlıyor. 5. hafta maçlarının oynanacağı Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri, seyirciler futbola doyacak. Haftanın ilk maçlarından birisi Adanaspor - Altınordu arasında oynanacak. 1. Lig'de 3 maçtır üst üste berabere kalan Adanaspor, 4 maçta aldığı 6 puanla 9. sırada yer alıyor. İzmir ekibi Altınordu ise ligdeki performansıyla göz dolduruyor. Ligde 4 maçta topladığı 9 puanla 2. sırada yer alan Altınordu, İstanbulspor ise liderlik koltuğunu paylaşıyor. Peki, Adanaspor - Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi? Detaylar haberimizde...

ADANASPOR - ALTINORDU MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA

5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak olan Adanaspor - Altınordu mücadelesi 17 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak. Zorlu mücadele, hakem Bülent Birincioğlu tarafından yönetilecek. Bülent Birincioğlu'nun yardımcılıklarını ise Murat Şener ve Cemil Tunç üstlenecek. 

HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ?

TFF ve TRT arasında yapılan yayın hakları anlaşmasının ardından tüm TFF 1. Lig maçları bu sezon boyunca TRT ekranların naklen ve şifresiz yayınlanacak. Adanaspor - Altınordu mücadelesi de Cumartesi saat 16.00'da TRT Spor ekranlarından izlenebilecek. 

Bandırmaspor - Eskişehirspor maçını canlı izlemek için tıklayınız.

Onur Çelik
Spor Editörü


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