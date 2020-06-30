Futbol, koronavirüs salgınının gölgesinde devam ederken TFF 1. Lig'de 31. hafta mücadeleleri oynanacak. 1. Lig'in son sıralarında bulunan iki takımın mücadelesi hakkında bilgileri ve merak edilenleri haberimizde verdik. Maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kullanıcılar Adanaspor - Altınordu maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte detaylar....

ADANASPOR - ALTINORDU MAÇI SAAT KAÇTA? NE ZAMAN?

Adanaspor - Altınordu karşılaşması 30 Haziran saat 19:00'da başlayacak. Mücadele 5 Ocak Fatih Terim Stadyumunda oynanacak. Karşılaşmanın hakemliğini Ramazan Keleş üstlenecek. Yardımcılıklarını Mehmet Şahan Yılmaz ve Burak Cansız yapacak. Koronavirüs önlemleri nedeniyle mücadele seyircisiz oynanacak.

HANGİ KANALDA?

Adanaspor - Altınordu karşılaşması beIN SPORTS MAX HD kanalından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Adanaspor: Goran Karacic, Mehmet Sedef, Evren Korkmaz, Hakan Çinemre, Özkan Taştemur, Celil Yüksel, Diop, Umut Sözen, Eren Keleş, Bagayoko, Friday Eze

Altınordu: Erhan Erentürk, Ufuk Budak, Ravil Tagir, Onur Taha Takır, Sinan Osmanoğlu, Oğulcan Ülgün, Muhammed Mert, Hüseyin Üner, Metehan Mimaroğlu, Okan Derici, Kemal Rüzgar

İki takımda da sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.