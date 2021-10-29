TFF 1. Lig'de bir üst lige çıkabilmek için verilen mücadelede 10 hafta geride kaldı. Zorlu maratonda mücadele ligin 11. haftası ile kaldığı yerden devam edecek. Bu kapsamda Adanaspor evinde Altınordu'yu konuk edecek. İki takımın da galibiyet parolasıyla çıkacağı bu zorlu karşılaşmayı takip etmek isteyen sporseverler ise internette Adanaspor - Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

ADANASPOR - ALTINORDU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Adanaspor - Altınordu maçı 1 Kasım 2021 Pazartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.00'da başlayacak. İki takımın da 3 puanı hanesine yazdırmak istediği bu zorlu müsabaka Adana'da, Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak.

ADANASPOR - ALTINORDU MAÇI HANGİ KANALDA?

Adanaspor - Altınordu maçı TRT Avaz ve Bein Sports Max 2 kanallarından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu maçı TRT Avaz kanalından şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Avaz, Digiturk 57, D Smart 284, Kablo TV 99, Tivibu 47, Turkcell TV+ 179, Fil Box 154 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Bu maçı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Mehmet Kapluhan ve Mehmet Şengül yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Enes Kanpara görev alacak.