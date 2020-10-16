TFF 1. Lig'de milli aranın ardından futbol heyecanı yeniden başlıyor. 5. hafta maçlarının oynanacağı Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri, seyirciler futbola doyacak. Haftanın ilk maçlarından birisi Adanaspor - Altınordu arasında oynanacak. 1. Lig'de 3 maçtır üst üste berabere kalan Adanaspor, 4 maçta aldığı 6 puanla 9. sırada yer alıyor. İzmir ekibi Altınordu ise ligdeki performansıyla göz dolduruyor. Ligde 4 maçta topladığı 9 puanla 2. sırada yer alan Altınordu, İstanbulspor ise liderlik koltuğunu paylaşıyor. Peki, Adanaspor - Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi? Detaylar haberimizde...

ADANASPOR - ALTINORDU MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA

5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak olan Adanaspor - Altınordu mücadelesi 17 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak. Zorlu mücadele, hakem Bülent Birincioğlu tarafından yönetilecek. Bülent Birincioğlu'nun yardımcılıklarını ise Murat Şener ve Cemil Tunç üstlenecek.

HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ?

TFF ve TRT arasında yapılan yayın hakları anlaşmasının ardından tüm TFF 1. Lig maçları bu sezon boyunca TRT ekranların naklen ve şifresiz yayınlanacak. Adanaspor - Altınordu mücadelesi de Cumartesi saat 16.00'da TRT Spor ekranlarından izlenebilecek.

ALTINORDU, ADANASPOR'A KAYBETMİYOR

TFF 1'inci Lig'de cumartesi günü deplasmanda Adanaspor'la karşılaşacak Altınordu, rakibiyle şimdiye kadar oynadığı 12 resmi maçta sadece 1 yenilgi aldı. İlk kez 1986 yılında başlayan rekabette şimdiye kadar 12 kez karşılaştığı Adanaspor'u 7 kez mağlup eden kırmızı-lacivertliler, 4 kez sahadan beraberlikle ayrıldı.

Turuncu-beyazlılar karşısında ilk ve son mağlubiyetini 13 Mart 2016'da evinde 2-1'lik skorla alan İzmir temsilcisi, son 6 randevuda 4 galibiyet, 2 beraberlik alarak rakibine boyun eğmedi.

Bu sezon deplasmanda oynadığı 2 maçta Menemenspor ve Beypiliç Boluspor'u deviren Altınordu, gurbette 3'te 3 yapmaya çalışacak.

İzmir ekibi, ilk 4 haftada kalesini gole kapatan rakibinin namağlup unvanını sona erdirmeye çalışacak. Bu sezon transfer edilen forvet Ahmet Dereli, eski takımına rakip olacak. Kırmızı-lacivertlilerde tedavileri süren stoper Yusuf Yalçın ile sağ bek Emre Nefiz kadroda yer almayacak. İyileşen Muhammed'in ise yedek soyunması bekleniyor.