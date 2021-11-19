2022 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında lige verilen Milli aranın tamamlanmasıyla birlikte gözler yeniden Süper Lig'deki müsabakalara çevrildi. Bu kapsamda ligin 13. haftasında Adanaspor ile Ankaragücü karşı karşıya gelecek. Bu zorlu karşılaşmayı takip etmek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Adanaspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

ADANASPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Adanaspor - Ankaragücü maçı 21 Kasım 2021 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. İki takımın da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacağı bu zorlu müsabaka Adana'da, Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak.

ADANASPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

Adanaspor - Ankaragücü maçı TRT Spor kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

ADANASPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI HAKEMİ KİM?

Adanaspor - Ankaragücü maçını hakem Murat Erdoğan yönetecek. Erdoğan'ın yardımcılıklarını Emrah Ünal ve Cem Özbay yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Lütfullah Aslan görev alacak.