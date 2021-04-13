Adanaspor - Ankaraspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 1. Lig 29. hafta maçında Adanaspor, Ankaraspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 1. Lig 29. hafta maçında Adanaspor, Ankaraspor ile mücadele etti. Karşılaşma 1-2 sona erdi. Adanaspor ve Ankaraspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 1. Lig'da 29. hafta maçında Adanaspor sahasında Ankaraspor ile 11.04.2021 19:00'da karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu - Adana stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Adanaspor - Ankaraspor Maç Sonucu ne oldu?
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Adanaspor Ankaraspor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Yeni Adana Stadyumu - Adana
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ
11.04.2021 19:00
Adanaspor Ankaraspor Maçının Hakemleri
Abdullah Buğra Taşkınsoy(hakem), Murat Altan(1. Yardımcı Hakem), Ferdi Karadoruk(2. Yardımcı Hakem), Erdem Mertoğlu(dördüncü Hakem)
Adanaspor İlk 11
18. Goran Karacıc, 10. Serdar Özkan, 11. Eren Keleş, 12. Isaac Donkor, 21. Atalay Babacan, 22. Celil Yüksel, 23. Evren Korkmaz, 27. Furkan Şeker, 35. Uğurcan Yazğılı, 52. Canberk Dilaver, 70. Ahmethan Köse
Yedekler
1. Burak Çapkınoğlu, 5. Umut Sözen, 7. Ömer Çiçek, 15. Muhammet Ömer Çakı, 24. Ergin Keleş, 39. Cenk Alptekin, 77. Hıfsullah İsmail Erdoğan, 9. Ognjen Ozegovıc, 92. Fıratcan Üzüm, 97. Serhat Tunç
Teknik Sorumlu
Eyüp Arın
Goller
Ahmethan Köse,90+1.dk (h)
Kartlar
Sarı Kart Ahmethan Köse 47.dk, Sarı Kart Uğurcan Yazğılı 63.dk, Sarı Kart Eren Keleş 45.dk
Oyundan Çıkanlar
Serdar Özkan 25.dk, Celil Yüksel 80.dk, Atalay Babacan 58.dk, Eren Keleş 80.dk
Oyuna Girenler
Ergin Keleş 25.dk, Umut Sözen 80.dk, Ognjen Ozegovıc 58.dk, Ömer Çiçek 80.dk
Ankaraspor İlk 11
30. Tomas Mejıas Osorıo, 2. Ali Ülgen, 55. Ercan Yazıcı, 4. Gökhan Akkan, 11. Mahmut Akan, 18. Jovan Blagojevıc, 61. Barış Zeren, 9. Basıt Abdulrahman Umar, 67. Samed Ali Kaya, 35. Sıkıru Okanlawon Olatunbosun, 90. Marcus Pedersen
Yedekler
34. Berk Balaban, 66. Levent Gülen, 5. Halil İbrahim Esen, 28. Mehmet Tuğrul Başkan, 17. Erdem Çetinkaya, 23. Mete Çelik, 45. Alec Takunda Mudımu, 36. Mehmet Burak Tarlabölen, 22. Mustafa Batuhan Altıntaş, 70. Engin Bekdemir
Teknik Sorumlu
Mehmet Ak
Goller
Ercan Yazıcı,3.dk (h), Jovan Blagojevıc,85.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Ercan Yazıcı 18.dk, Sarı Kart Mehmet Tuğrul Başkan 61.dk, Sarı Kart Barış Zeren 63.dk, Sarı Kart Basıt Abdulrahman Umar 10.dk
Oyundan Çıkanlar
Samed Ali Kaya 58.dk, Barış Zeren 90+2.dk, Mahmut Akan 90+2.dk, Sıkıru Okanlawon Olatunbosun 86.dk, Basıt Abdulrahman Umar 58.dk
Oyuna Girenler
Mehmet Tuğrul Başkan 58.dk, Alec Takunda Mudımu 90+2.dk, Mete Çelik 90+2.dk, Levent Gülen 86.dk, Erdem Çetinkaya 58.dk
TFF 1. Lig 29.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Giresunspor
|29
|18
|6
|5
|47
|20
|60
|27
|2
|Samsunspor
|29
|16
|9
|4
|45
|26
|57
|19
|3
|Adana Demirspor
|29
|16
|7
|6
|50
|26
|55
|24
|4
|Altay
|29
|17
|2
|10
|55
|31
|53
|24
|5
|Altınordu
|29
|15
|7
|7
|49
|41
|52
|8
|6
|İstanbulspor
|29
|15
|6
|8
|51
|31
|51
|20
|7
|Ankara Keçiörengücü
|29
|14
|7
|8
|39
|23
|49
|16
|8
|Ümraniyespor
|29
|11
|8
|10
|35
|37
|41
|-2
|9
|Tuzlaspor
|29
|12
|5
|12
|37
|43
|41
|-6
|10
|Bursaspor
|29
|12
|4
|13
|47
|46
|40
|1
|11
|Bandırmaspor
|29
|11
|6
|12
|37
|37
|39
|0
|12
|Boluspor
|29
|10
|5
|14
|30
|32
|35
|-2
|13
|Balıkesirspor
|29
|8
|8
|13
|30
|41
|32
|-11
|14
|Adanaspor
|29
|8
|7
|14
|38
|43
|31
|-5
|15
|Menemenspor
|29
|6
|12
|11
|32
|47
|30
|-15
|16
|Akhisarspor
|29
|7
|4
|18
|31
|51
|25
|-20
|17
|Ankaraspor
|29
|5
|7
|17
|24
|48
|22
|-24
|18
|Eskişehirspor
|29
|1
|8
|20
|19
|73
|11
|-54
TFF 1. Lig 29.Hafta Fikstür
|09.04.2021
|Ankara Keçiörengücü
|5-3
|Altınordu
|09.04.2021
|Eskişehirspor
|0-5
|Giresunspor
|09.04.2021
|İstanbulspor
|2-1
|Tuzlaspor
|10.04.2021
|Bandırmaspor
|2-2
|Menemenspor
|10.04.2021
|Samsunspor
|1-0
|Balıkesirspor
|10.04.2021
|Akhisarspor
|2-3
|Adana Demirspor
|10.04.2021
|Altay
|0-1
|Boluspor
|11.04.2021
|Ümraniyespor
|2-1
|Bursaspor
|11.04.2021
|Adanaspor
|1-2
|Osmanlıspor FK