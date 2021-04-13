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Adanaspor - Ankaraspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 TFF 1. Lig 29. hafta maçında Adanaspor, Ankaraspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Adanaspor - Ankaraspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 29. hafta maçında Adanaspor, Ankaraspor ile mücadele etti. Karşılaşma 1-2 sona erdi. Adanaspor ve Ankaraspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 1. Lig'da 29. hafta maçında Adanaspor sahasında Ankaraspor ile 11.04.2021 19:00'da karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu - Adana stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Adanaspor - Ankaraspor Maç Sonucu ne oldu?

Adanaspor, Ankaraspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Adanaspor Ankaraspor Maçının Özeti için Tıklayın

Adanaspor Ankaraspor Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

Yeni Adana Stadyumu - Adana

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ

11.04.2021 19:00

Adanaspor Ankaraspor Maçının Hakemleri

Abdullah Buğra Taşkınsoy(hakem), Murat Altan(1. Yardımcı Hakem), Ferdi Karadoruk(2. Yardımcı Hakem), Erdem Mertoğlu(dördüncü Hakem)

ADANASPORAdanaspor

Adanaspor İlk 11

18. Goran Karacıc, 10. Serdar Özkan, 11. Eren Keleş, 12. Isaac Donkor, 21. Atalay Babacan, 22. Celil Yüksel, 23. Evren Korkmaz, 27. Furkan Şeker, 35. Uğurcan Yazğılı, 52. Canberk Dilaver, 70. Ahmethan Köse

Yedekler

1. Burak Çapkınoğlu, 5. Umut Sözen, 7. Ömer Çiçek, 15. Muhammet Ömer Çakı, 24. Ergin Keleş, 39. Cenk Alptekin, 77. Hıfsullah İsmail Erdoğan, 9. Ognjen Ozegovıc, 92. Fıratcan Üzüm, 97. Serhat Tunç

Teknik Sorumlu

Eyüp Arın

Goller

Ahmethan Köse,90+1.dk (h)

Kartlar

Sarı Kart Ahmethan Köse 47.dk, Sarı Kart Uğurcan Yazğılı 63.dk, Sarı Kart Eren Keleş 45.dk

Oyundan Çıkanlar

Serdar Özkan 25.dk, Celil Yüksel 80.dk, Atalay Babacan 58.dk, Eren Keleş 80.dk

Oyuna Girenler

Ergin Keleş 25.dk, Umut Sözen 80.dk, Ognjen Ozegovıc 58.dk, Ömer Çiçek 80.dk

ANKARASPORAnkaraspor

Ankaraspor İlk 11

30. Tomas Mejıas Osorıo, 2. Ali Ülgen, 55. Ercan Yazıcı, 4. Gökhan Akkan, 11. Mahmut Akan, 18. Jovan Blagojevıc, 61. Barış Zeren, 9. Basıt Abdulrahman Umar, 67. Samed Ali Kaya, 35. Sıkıru Okanlawon Olatunbosun, 90. Marcus Pedersen

Yedekler

34. Berk Balaban, 66. Levent Gülen, 5. Halil İbrahim Esen, 28. Mehmet Tuğrul Başkan, 17. Erdem Çetinkaya, 23. Mete Çelik, 45. Alec Takunda Mudımu, 36. Mehmet Burak Tarlabölen, 22. Mustafa Batuhan Altıntaş, 70. Engin Bekdemir

Teknik Sorumlu

Mehmet Ak

Goller

Ercan Yazıcı,3.dk (h), Jovan Blagojevıc,85.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Ercan Yazıcı 18.dk, Sarı Kart Mehmet Tuğrul Başkan 61.dk, Sarı Kart Barış Zeren 63.dk, Sarı Kart Basıt Abdulrahman Umar 10.dk

Oyundan Çıkanlar

Samed Ali Kaya 58.dk, Barış Zeren 90+2.dk, Mahmut Akan 90+2.dk, Sıkıru Okanlawon Olatunbosun 86.dk, Basıt Abdulrahman Umar 58.dk

Oyuna Girenler

Mehmet Tuğrul Başkan 58.dk, Alec Takunda Mudımu 90+2.dk, Mete Çelik 90+2.dk, Levent Gülen 86.dk, Erdem Çetinkaya 58.dk

TFF 1. Lig 29.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Giresunspor29186547206027
2Samsunspor29169445265719
3Adana Demirspor29167650265524
4Altay291721055315324
5Altınordu2915774941528
6İstanbulspor29156851315120
7Ankara Keçiörengücü29147839234916
8Ümraniyespor2911810353741-2
9Tuzlaspor2912512374341-6
10Bursaspor29124134746401
11Bandırmaspor29116123737390
12Boluspor2910514303235-2
13Balıkesirspor298813304132-11
14Adanaspor298714384331-5
15Menemenspor2961211324730-15
16Akhisarspor297418315125-20
17Ankaraspor295717244822-24
18Eskişehirspor291820197311-54

TFF 1. Lig 29.Hafta Fikstür

09.04.2021Ankara Keçiörengücü5-3Altınordu
09.04.2021Eskişehirspor0-5Giresunspor
09.04.2021İstanbulspor2-1Tuzlaspor
10.04.2021Bandırmaspor2-2Menemenspor
10.04.2021Samsunspor1-0Balıkesirspor
10.04.2021Akhisarspor2-3Adana Demirspor
10.04.2021Altay0-1Boluspor
11.04.2021Ümraniyespor2-1Bursaspor
11.04.2021Adanaspor1-2Osmanlıspor FK
Tayfun Altuntaş
Editör
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