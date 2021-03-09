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Adanaspor - Aydeniz Et Balıkesirspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 TFF 1. Lig 25. hafta maçında Adanaspor, Aydeniz Et Balıkesirspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Adanaspor - Aydeniz Et Balıkesirspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 25. hafta maçında Adanaspor, Aydeniz Et Balıkesirspor ile mücadele etti. Karşılaşma 1-1 sona erdi. Adanaspor ve Aydeniz Et Balıkesirspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 1. Lig'da 25. hafta maçında Adanaspor sahasında Aydeniz Et Balıkesirspor ile 08.03.2021 19:00'da karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu - Adana stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Adanaspor - Aydeniz Et Balıkesirspor Maç Sonucu ne oldu?

Adanaspor, Aydeniz Et Balıkesirspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Adanaspor Aydeniz Et Balıkesirspor Maçının Özeti için Tıklayın

Adanaspor Aydeniz Et Balıkesirspor Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

Yeni Adana Stadyumu - Adana

MAÇININ TARİHİ VE SAATİ

08.03.2021 19:00

Adanaspor Aydeniz Et Balıkesirspor Maçının Hakemleri

Direnç Tonusluoğlu(hakem), Uygar Bebek(1. Yardımcı Hakem), Emir Eray Eyisoy(2. Yardımcı Hakem), Mehmet Şükrü Közcü(dördüncü Hakem)

ADANASPORAdanaspor

Adanaspor İlk 11

18. Goran Karacıc, 77. Hıfsullah İsmail Erdoğan, 41. Hakan Çinemre, 12. Isaac Donkor, 27. Furkan Şeker, 5. Umut Sözen, 97. Serhat Tunç, 10. Serdar Özkan, 21. Atalay Babacan, 42. Berkan Fırat, 9. Ognjen Ozegovıc

Yedekler

1. Burak Çapkınoğlu, 15. Muhammet Ömer Çakı, 23. Evren Korkmaz, 39. Cenk Alptekin, 16. Papa Mustapha Danıel, 92. Fıratcan Üzüm, 11. Eren Keleş, 7. Ömer Çiçek, 70. Ahmethan Köse, 24. Ergin Keleş

Teknik Sorumlu

Emrah Bayraktar

Goller

Ognjen Ozegovıc (dakika 90) 

Kartlar

Serhat Tunç, Hakan Çinemre, İsmail Erdoğan

Oyundan Çıkanlar

Atalay Babacan, Berkan Fırat, Serhat Tunç, Umut Sözen.

Oyuna Girenler

Ergin Keleş, Ahmethan Köse, Daniel, Fıratcan Üzüm.

AYDENİZ ET BALIKESİRSPORAydeniz Et Balıkesirspor

Aydeniz Et Balıkesirspor İlk 11

19. Atilla Özmen, 35. Batuhan İşçiler, 44. Oğuzhan Çapar, 77. Doğa İşeri, 13. Mert Örnek, 93. Cumali Bişi, 63. İbrahim Halil Çolak, 24. Anıl Taşdemir, 39. Antonıo Mrsıc, 91. Muhammed Enes Durmuş, 45. Arb Manaj

Yedekler

99. Yiğithan Kır, 86. Abdulkadir Özgen, 48. Cemal Kızılateş, 55. Enes İslam İlkin, 33. Oğuz Han Aynaoğlu, 18. Mahatma Osumanu Otoo, 12. Muhammed Ali Doğan, 53. Birol Parlak, 3. Berat Aydoğdu

Teknik Sorumlu

Yusuf Şimşek

Goller

Oğuzhan Çapar (21.dakika) 

Kartlar

Atilla Özmen

Oyundan Çıkanlar

Anıl Taşdemir, Muhammed Durmuş,  Halil Çolak, Mrsic.

Oyuna Girenler

Enes İlkin, Ali Doğan, Otoo, Abdulkadir Özgen

TFF 1. Lig 25.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Giresunspor25165440195321
2Samsunspor25148342245018
3İstanbulspor25145648264722
4Adana Demirspor25136642234519
5Altınordu2513663832456
6Altay25142946294417
7Tuzlaspor251258343541-1
8Ankara Keçiörengücü25117731174014
9Bursaspor2510411394034-1
10Ümraniyespor25979303334-3
11Bandırmaspor259511303132-1
12Boluspor258512262829-2
13Adanaspor257612353727-2
14Menemenspor256910294127-12
15Balıkesirspor256811263526-9
16Akhisarspor256415254222-17
17Ankaraspor253715164016-24
18Eskişehirspor251717156010-45

TFF 1. Lig 25.Hafta Fikstür

05.03.2021İstanbulspor0-0Ankara Keçiörengücü
06.03.2021Bandırmaspor2-2Altınordu
06.03.2021Samsunspor0-2Adana Demirspor
06.03.2021Ankaraspor1-1Menemenspor
07.03.2021Akhisarspor3-0Eskişehirspor
07.03.2021Ümraniyespor3-1Giresunspor
07.03.2021Altay5-0Tuzlaspor
07.03.2021Osmanlıspor FK Menemenspor
07.03.2021Boluspor2-1Bursaspor
08.03.2021Adanaspor1-1Balıkesirspor
Tayfun Altuntaş
Editör
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