Adanaspor - Aydeniz Et Balıkesirspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 1. Lig 25. hafta maçında Adanaspor, Aydeniz Et Balıkesirspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 1. Lig 25. hafta maçında Adanaspor, Aydeniz Et Balıkesirspor ile mücadele etti. Karşılaşma 1-1 sona erdi. Adanaspor ve Aydeniz Et Balıkesirspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 1. Lig'da 25. hafta maçında Adanaspor sahasında Aydeniz Et Balıkesirspor ile 08.03.2021 19:00'da karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu - Adana stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Adanaspor - Aydeniz Et Balıkesirspor Maç Sonucu ne oldu?
Adanaspor, Aydeniz Et Balıkesirspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.
Adanaspor Aydeniz Et Balıkesirspor Maçının Özeti için Tıklayın
Adanaspor Aydeniz Et Balıkesirspor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Yeni Adana Stadyumu - Adana
MAÇININ TARİHİ VE SAATİ
08.03.2021 19:00
Adanaspor Aydeniz Et Balıkesirspor Maçının Hakemleri
Direnç Tonusluoğlu(hakem), Uygar Bebek(1. Yardımcı Hakem), Emir Eray Eyisoy(2. Yardımcı Hakem), Mehmet Şükrü Közcü(dördüncü Hakem)
Adanaspor İlk 11
18. Goran Karacıc, 77. Hıfsullah İsmail Erdoğan, 41. Hakan Çinemre, 12. Isaac Donkor, 27. Furkan Şeker, 5. Umut Sözen, 97. Serhat Tunç, 10. Serdar Özkan, 21. Atalay Babacan, 42. Berkan Fırat, 9. Ognjen Ozegovıc
Yedekler
1. Burak Çapkınoğlu, 15. Muhammet Ömer Çakı, 23. Evren Korkmaz, 39. Cenk Alptekin, 16. Papa Mustapha Danıel, 92. Fıratcan Üzüm, 11. Eren Keleş, 7. Ömer Çiçek, 70. Ahmethan Köse, 24. Ergin Keleş
Teknik Sorumlu
Emrah Bayraktar
Goller
Ognjen Ozegovıc (dakika 90)
Kartlar
Serhat Tunç, Hakan Çinemre, İsmail Erdoğan
Oyundan Çıkanlar
Atalay Babacan, Berkan Fırat, Serhat Tunç, Umut Sözen.
Oyuna Girenler
Ergin Keleş, Ahmethan Köse, Daniel, Fıratcan Üzüm.
Aydeniz Et Balıkesirspor İlk 11
19. Atilla Özmen, 35. Batuhan İşçiler, 44. Oğuzhan Çapar, 77. Doğa İşeri, 13. Mert Örnek, 93. Cumali Bişi, 63. İbrahim Halil Çolak, 24. Anıl Taşdemir, 39. Antonıo Mrsıc, 91. Muhammed Enes Durmuş, 45. Arb Manaj
Yedekler
99. Yiğithan Kır, 86. Abdulkadir Özgen, 48. Cemal Kızılateş, 55. Enes İslam İlkin, 33. Oğuz Han Aynaoğlu, 18. Mahatma Osumanu Otoo, 12. Muhammed Ali Doğan, 53. Birol Parlak, 3. Berat Aydoğdu
Teknik Sorumlu
Yusuf Şimşek
Goller
Oğuzhan Çapar (21.dakika)
Kartlar
Atilla Özmen
Oyundan Çıkanlar
Anıl Taşdemir, Muhammed Durmuş, Halil Çolak, Mrsic.
Oyuna Girenler
Enes İlkin, Ali Doğan, Otoo, Abdulkadir Özgen
TFF 1. Lig 25.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Giresunspor
|25
|16
|5
|4
|40
|19
|53
|21
|2
|Samsunspor
|25
|14
|8
|3
|42
|24
|50
|18
|3
|İstanbulspor
|25
|14
|5
|6
|48
|26
|47
|22
|4
|Adana Demirspor
|25
|13
|6
|6
|42
|23
|45
|19
|5
|Altınordu
|25
|13
|6
|6
|38
|32
|45
|6
|6
|Altay
|25
|14
|2
|9
|46
|29
|44
|17
|7
|Tuzlaspor
|25
|12
|5
|8
|34
|35
|41
|-1
|8
|Ankara Keçiörengücü
|25
|11
|7
|7
|31
|17
|40
|14
|9
|Bursaspor
|25
|10
|4
|11
|39
|40
|34
|-1
|10
|Ümraniyespor
|25
|9
|7
|9
|30
|33
|34
|-3
|11
|Bandırmaspor
|25
|9
|5
|11
|30
|31
|32
|-1
|12
|Boluspor
|25
|8
|5
|12
|26
|28
|29
|-2
|13
|Adanaspor
|25
|7
|6
|12
|35
|37
|27
|-2
|14
|Menemenspor
|25
|6
|9
|10
|29
|41
|27
|-12
|15
|Balıkesirspor
|25
|6
|8
|11
|26
|35
|26
|-9
|16
|Akhisarspor
|25
|6
|4
|15
|25
|42
|22
|-17
|17
|Ankaraspor
|25
|3
|7
|15
|16
|40
|16
|-24
|18
|Eskişehirspor
|25
|1
|7
|17
|15
|60
|10
|-45
TFF 1. Lig 25.Hafta Fikstür
|05.03.2021
|İstanbulspor
|0-0
|Ankara Keçiörengücü
|06.03.2021
|Bandırmaspor
|2-2
|Altınordu
|06.03.2021
|Samsunspor
|0-2
|Adana Demirspor
|06.03.2021
|Ankaraspor
|1-1
|Menemenspor
|07.03.2021
|Akhisarspor
|3-0
|Eskişehirspor
|07.03.2021
|Ümraniyespor
|3-1
|Giresunspor
|07.03.2021
|Altay
|5-0
|Tuzlaspor
|07.03.2021
|Osmanlıspor FK
|Menemenspor
|07.03.2021
|Boluspor
|2-1
|Bursaspor
|08.03.2021
|Adanaspor
|1-1
|Balıkesirspor