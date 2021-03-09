Adanaspor - Aydeniz Et Balıkesirspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 25. hafta maçında Adanaspor, Aydeniz Et Balıkesirspor ile mücadele etti. Karşılaşma 1-1 sona erdi. Adanaspor ve Aydeniz Et Balıkesirspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 1. Lig'da 25. hafta maçında Adanaspor sahasında Aydeniz Et Balıkesirspor ile 08.03.2021 19:00'da karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu - Adana stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Adanaspor - Aydeniz Et Balıkesirspor Maç Sonucu ne oldu? Adanaspor, Aydeniz Et Balıkesirspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Adanaspor Aydeniz Et Balıkesirspor Maçının Özeti için Tıklayın Adanaspor Aydeniz Et Balıkesirspor Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ Yeni Adana Stadyumu - Adana

MAÇININ TARİHİ VE SAATİ

08.03.2021 19:00

Adanaspor Aydeniz Et Balıkesirspor Maçının Hakemleri

Direnç Tonusluoğlu(hakem), Uygar Bebek(1. Yardımcı Hakem), Emir Eray Eyisoy(2. Yardımcı Hakem), Mehmet Şükrü Közcü(dördüncü Hakem)

Adanaspor

Adanaspor İlk 11

18. Goran Karacıc, 77. Hıfsullah İsmail Erdoğan, 41. Hakan Çinemre, 12. Isaac Donkor, 27. Furkan Şeker, 5. Umut Sözen, 97. Serhat Tunç, 10. Serdar Özkan, 21. Atalay Babacan, 42. Berkan Fırat, 9. Ognjen Ozegovıc

Yedekler

1. Burak Çapkınoğlu, 15. Muhammet Ömer Çakı, 23. Evren Korkmaz, 39. Cenk Alptekin, 16. Papa Mustapha Danıel, 92. Fıratcan Üzüm, 11. Eren Keleş, 7. Ömer Çiçek, 70. Ahmethan Köse, 24. Ergin Keleş

Teknik Sorumlu

Emrah Bayraktar

Goller

Ognjen Ozegovıc (dakika 90)

Kartlar

Serhat Tunç, Hakan Çinemre, İsmail Erdoğan

Oyundan Çıkanlar

Atalay Babacan, Berkan Fırat, Serhat Tunç, Umut Sözen.

Oyuna Girenler

Ergin Keleş, Ahmethan Köse, Daniel, Fıratcan Üzüm.

Aydeniz Et Balıkesirspor

Aydeniz Et Balıkesirspor İlk 11

19. Atilla Özmen, 35. Batuhan İşçiler, 44. Oğuzhan Çapar, 77. Doğa İşeri, 13. Mert Örnek, 93. Cumali Bişi, 63. İbrahim Halil Çolak, 24. Anıl Taşdemir, 39. Antonıo Mrsıc, 91. Muhammed Enes Durmuş, 45. Arb Manaj

Yedekler

99. Yiğithan Kır, 86. Abdulkadir Özgen, 48. Cemal Kızılateş, 55. Enes İslam İlkin, 33. Oğuz Han Aynaoğlu, 18. Mahatma Osumanu Otoo, 12. Muhammed Ali Doğan, 53. Birol Parlak, 3. Berat Aydoğdu

Teknik Sorumlu

Yusuf Şimşek

Goller

Oğuzhan Çapar (21.dakika)

Kartlar

Atilla Özmen

Oyundan Çıkanlar

Anıl Taşdemir, Muhammed Durmuş, Halil Çolak, Mrsic.

Oyuna Girenler

Enes İlkin, Ali Doğan, Otoo, Abdulkadir Özgen

TFF 1. Lig 25.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Giresunspor 25 16 5 4 40 19 53 21 2 Samsunspor 25 14 8 3 42 24 50 18 3 İstanbulspor 25 14 5 6 48 26 47 22 4 Adana Demirspor 25 13 6 6 42 23 45 19 5 Altınordu 25 13 6 6 38 32 45 6 6 Altay 25 14 2 9 46 29 44 17 7 Tuzlaspor 25 12 5 8 34 35 41 -1 8 Ankara Keçiörengücü 25 11 7 7 31 17 40 14 9 Bursaspor 25 10 4 11 39 40 34 -1 10 Ümraniyespor 25 9 7 9 30 33 34 -3 11 Bandırmaspor 25 9 5 11 30 31 32 -1 12 Boluspor 25 8 5 12 26 28 29 -2 13 Adanaspor 25 7 6 12 35 37 27 -2 14 Menemenspor 25 6 9 10 29 41 27 -12 15 Balıkesirspor 25 6 8 11 26 35 26 -9 16 Akhisarspor 25 6 4 15 25 42 22 -17 17 Ankaraspor 25 3 7 15 16 40 16 -24 18 Eskişehirspor 25 1 7 17 15 60 10 -45

TFF 1. Lig 25.Hafta Fikstür