Adanaspor, Balıkesir yolcusu

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Adanaspor, deplasmanda oynayacağı Balıkesirspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Osman Yereşen Tesisleri'nde, teknik direktör Engin İpekoğlu yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcular, dar alanda pas çalışması yaptı. Turuncu-beyazlı ekip idmanın ikinci bölümünde ise taktik çalışması yaparak hücum varyasyonları üzerinde durdu. Yaklaşık 1 saat 30 dakika süren antrenman şut çalışması ile tamamlandı. Sakatlığı süren Emeka Eze, Giorgi Arabidze ve Hakan Barış idmana katılmadı.

Yarın sabah saatlerinde hava yoluyla İzmir'e gidecek olan Adanaspor, daha sonra kara yoluyla müsabakanın oynanacağı Balıkesir'e geçecek. Akşam saatlerinde son antrenmanını yapacak olan turuncu-beyazlı ekip, konaklayacağı otelde kampa girecek ve maç saatini bekleyecek. Cumartesi günü saat 16.30'da Balıkesir Stadyumu'nda oynanacak olan Balıkesirspor - Adanaspor karşılaşmasını Trabzon bölgesinden Ramazan Keleş yönetecek.

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Kaynak: DHA