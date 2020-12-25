TFF 1. Lig'de futbol heyecanı 16. hafta ile devam ediyor. Bu hafta oynanacak maçlar arasında bulunan Adanaspor-Bandırmaspor maçının tüm detaylarını haberimizde verdik. Bu ligde Adanaspor evinde 3 maçtır kaybediyor, toplamda 4 maçtır kaybediyor. Bu ligde Bandırmaspor deplasmanda 3 maçtır kaybetmiyor.

Ligde maç eksiği bulunmayan Bandırmaspor, 15 maçta topladığı 18 puanla ligin 10. sırasındayer alıyor. Adanaspor ise 12 maçta 12 puanla 16. sırada bulunuyor. İki takımın zorlu mücadelesi taraftarlar tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, Adanaspor-Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

ADANASPOR-BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'in 16. haftasında oynanacak olan Adanaspor-Bandırmaspor maçı, 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda 27 Aralık Pazar günü saat 16.00'da başlayacak. Zorlu karşılaşma, hakem Cihan Aydın tarafından yönetilecek. Cihan Aydın'ın yardımcılıklarını ise Cem Özbay ve Mehmet Emin Tuğral üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

TFF 1. Lig'de 2020-2021 sezonu öncesi Türkiye Futbol Federasyonu ve TRT ile yapılan yayın hakları anlaşmasının ardından tüm TFF 1. Lig maçları TRT ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanmaya başladı. Adanaspor-Bandırmaspor maçı da Pazar günü saat 16.00'da TRT Avaz ve beIN SPORTS MAX HD 2 kanallarından naklen izlenebilir.