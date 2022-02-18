Spor Toto 1. Lig’de futbol heyecanı 26. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Adanaspor ile BB Erzurumspor karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Adanaspor – BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

ADANASPOR – BB ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Adanaspor – BB Erzurumspor maçı 21 Şubat 2022 Pazartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 17.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka Adana'da, Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak.

ADANASPOR – BB ERZURUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Adanaspor – BB Erzurumspor maçı TRT Spor kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

ADANASPOR – BB ERZURUMSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Adanaspor – BB Erzurumspor maçını hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Türkmen'in yardımcılıklarını Erkan Akbulut ve Hasan Hüseyin Tetik yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Süleyman Bahadır görev alacak.