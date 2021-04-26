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Adanaspor - Bereket Sigorta Ümraniyespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 TFF 1. Lig 32. hafta maçında Adanaspor, Bereket Sigorta Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Adanaspor - Bereket Sigorta Ümraniyespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 32. hafta maçında Adanaspor, Bereket Sigorta Ümraniyespor ile mücadele etti. Karşılaşma 0-2 sona erdi. Adanaspor ve Bereket Sigorta Ümraniyespor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 1. Lig'da 32. hafta maçında Adanaspor sahasında Bereket Sigorta Ümraniyespor ile 25.04.2021 20:30'da karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu - Adana stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Adanaspor - Bereket Sigorta Ümraniyespor Maç Sonucu ne oldu?

Adanaspor, Bereket Sigorta Ümraniyespor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Adanaspor Bereket Sigorta Ümraniyespor Maçının Özeti için Tıklayın

Adanaspor Bereket Sigorta Ümraniyespor Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

Yeni Adana Stadyumu - Adana

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ

25.04.2021 20:30

Adanaspor Bereket Sigorta Ümraniyespor Maçının Hakemleri

Murat Erdoğan(hakem), Muhammet Yumak(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Şengül(2. Yardımcı Hakem), Levent Balcı(dördüncü Hakem)

ADANASPORAdanaspor

Adanaspor İlk 11

1. Burak Çapkınoğlu, 24. Ergin Keleş, 12. Isaac Donkor, 15. Muhammet Ömer Çakı, 22. Celil Yüksel, 23. Evren Korkmaz, 77. Hıfsullah İsmail Erdoğan, 35. Uğurcan Yazğılı, 16. Papa Mustapha Danıel, 70. Ahmethan Köse, 19. Adolphe Belem

Yedekler

18. Goran Karacıc, 13. Harun Kaya, 42. Berkan Fırat, 92. Fıratcan Üzüm, 21. Atalay Babacan, 9. Ognjen Ozegovıc, 36. Kıngsley Innocent, 39. Cenk Alptekin, 90. Hüseyin Çolak, 97. Serhat Tunç

Teknik Sorumlu

Eyüp Arın

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

{homeOut}

Oyuna Girenler

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BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPORBereket Sigorta Ümraniyespor

Bereket Sigorta Ümraniyespor İlk 11

35. Burak Öğür, 2. Avdıja Vrsajevıc, 5. Alim Öztürk, 8. Serkan Göksu, 19. Honore Gomıs, 40. Yusuf Emre Gültekin, 41. Kartal Kayra Yılmaz, 44. Tomıslav Glumac, 55. Ercan Coşkun, 90. Olanrewaju Muhammed Kehınde, 98. Idrıssa Camara

Yedekler

36. Orkun Özdemir, 6. Yunus Emre Mertoğlu, 10. Okan Derici, 15. Mustafa Can Karagöz, 18. Gökhan Süzen, 21. Mustafa Eser, 28. Hasan Batuhan Artarslan, 32. Ante Zıvkovıc, 38. Ahmet Canbaz, 92. Mustafa Murat Uslu

Teknik Sorumlu

Recep Uçar

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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TFF 1. Lig 32.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Adana Demirspor32197657266431
2Giresunspor32197649246425
3Samsunspor321810453296424
4İstanbulspor32186859336026
5Altay321831161365725
6Altınordu3215985043547
7Ankara Keçiörengücü321571042275215
8Ümraniyespor32148104541504
9Tuzlaspor3214513434847-5
10Bursaspor3213415515343-2
11Bandırmaspor3211615424539-3
12Boluspor3211516344038-6
13Balıkesirspor329815354535-10
14Adanaspor329716425034-8
15Menemenspor3271312365434-18
16Akhisarspor328519355529-20
17Ankaraspor326818325626-24
18Eskişehirspor321823228311-61

TFF 1. Lig 32.Hafta Fikstür

25.04.2021Boluspor0-2Samsunspor
25.04.2021Ankaraspor3-2Bandırmaspor
25.04.2021Tuzlaspor0-3Adana Demirspor
25.04.2021Menemenspor2-1Eskişehirspor
25.04.2021Osmanlıspor FK Bandırmaspor
25.04.2021Adanaspor0-2Ümraniyespor
25.04.2021Akhisarspor2-0Altay
25.04.2021Altınordu0-0Giresunspor
25.04.2021Bursaspor1-2İstanbulspor
25.04.2021Balıkesirspor1-2Ankara Keçiörengücü
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