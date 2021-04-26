Adanaspor - Bereket Sigorta Ümraniyespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 32. hafta maçında Adanaspor, Bereket Sigorta Ümraniyespor ile mücadele etti. Karşılaşma 0-2 sona erdi. Adanaspor ve Bereket Sigorta Ümraniyespor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 1. Lig'da 32. hafta maçında Adanaspor sahasında Bereket Sigorta Ümraniyespor ile 25.04.2021 20:30'da karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu - Adana stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Adanaspor - Bereket Sigorta Ümraniyespor Maç Sonucu ne oldu? Adanaspor, Bereket Sigorta Ümraniyespor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Adanaspor Bereket Sigorta Ümraniyespor Maçının Özeti için Tıklayın Adanaspor Bereket Sigorta Ümraniyespor Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ Yeni Adana Stadyumu - Adana

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ

25.04.2021 20:30

Adanaspor Bereket Sigorta Ümraniyespor Maçının Hakemleri

Murat Erdoğan(hakem), Muhammet Yumak(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Şengül(2. Yardımcı Hakem), Levent Balcı(dördüncü Hakem)

Adanaspor

Adanaspor İlk 11

1. Burak Çapkınoğlu, 24. Ergin Keleş, 12. Isaac Donkor, 15. Muhammet Ömer Çakı, 22. Celil Yüksel, 23. Evren Korkmaz, 77. Hıfsullah İsmail Erdoğan, 35. Uğurcan Yazğılı, 16. Papa Mustapha Danıel, 70. Ahmethan Köse, 19. Adolphe Belem

Yedekler

18. Goran Karacıc, 13. Harun Kaya, 42. Berkan Fırat, 92. Fıratcan Üzüm, 21. Atalay Babacan, 9. Ognjen Ozegovıc, 36. Kıngsley Innocent, 39. Cenk Alptekin, 90. Hüseyin Çolak, 97. Serhat Tunç

Teknik Sorumlu

Eyüp Arın

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Bereket Sigorta Ümraniyespor

Bereket Sigorta Ümraniyespor İlk 11

35. Burak Öğür, 2. Avdıja Vrsajevıc, 5. Alim Öztürk, 8. Serkan Göksu, 19. Honore Gomıs, 40. Yusuf Emre Gültekin, 41. Kartal Kayra Yılmaz, 44. Tomıslav Glumac, 55. Ercan Coşkun, 90. Olanrewaju Muhammed Kehınde, 98. Idrıssa Camara

Yedekler

36. Orkun Özdemir, 6. Yunus Emre Mertoğlu, 10. Okan Derici, 15. Mustafa Can Karagöz, 18. Gökhan Süzen, 21. Mustafa Eser, 28. Hasan Batuhan Artarslan, 32. Ante Zıvkovıc, 38. Ahmet Canbaz, 92. Mustafa Murat Uslu

Teknik Sorumlu

Recep Uçar

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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TFF 1. Lig 32.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Adana Demirspor 32 19 7 6 57 26 64 31 2 Giresunspor 32 19 7 6 49 24 64 25 3 Samsunspor 32 18 10 4 53 29 64 24 4 İstanbulspor 32 18 6 8 59 33 60 26 5 Altay 32 18 3 11 61 36 57 25 6 Altınordu 32 15 9 8 50 43 54 7 7 Ankara Keçiörengücü 32 15 7 10 42 27 52 15 8 Ümraniyespor 32 14 8 10 45 41 50 4 9 Tuzlaspor 32 14 5 13 43 48 47 -5 10 Bursaspor 32 13 4 15 51 53 43 -2 11 Bandırmaspor 32 11 6 15 42 45 39 -3 12 Boluspor 32 11 5 16 34 40 38 -6 13 Balıkesirspor 32 9 8 15 35 45 35 -10 14 Adanaspor 32 9 7 16 42 50 34 -8 15 Menemenspor 32 7 13 12 36 54 34 -18 16 Akhisarspor 32 8 5 19 35 55 29 -20 17 Ankaraspor 32 6 8 18 32 56 26 -24 18 Eskişehirspor 32 1 8 23 22 83 11 -61

TFF 1. Lig 32.Hafta Fikstür