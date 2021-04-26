Adanaspor - Bereket Sigorta Ümraniyespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 1. Lig 32. hafta maçında Adanaspor, Bereket Sigorta Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 1. Lig 32. hafta maçında Adanaspor, Bereket Sigorta Ümraniyespor ile mücadele etti. Karşılaşma 0-2 sona erdi. Adanaspor ve Bereket Sigorta Ümraniyespor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 1. Lig'da 32. hafta maçında Adanaspor sahasında Bereket Sigorta Ümraniyespor ile 25.04.2021 20:30'da karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu - Adana stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Adanaspor - Bereket Sigorta Ümraniyespor Maç Sonucu ne oldu?
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Adanaspor Bereket Sigorta Ümraniyespor Maçının Özeti için Tıklayın
Adanaspor Bereket Sigorta Ümraniyespor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Yeni Adana Stadyumu - Adana
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ
25.04.2021 20:30
Adanaspor Bereket Sigorta Ümraniyespor Maçının Hakemleri
Murat Erdoğan(hakem), Muhammet Yumak(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Şengül(2. Yardımcı Hakem), Levent Balcı(dördüncü Hakem)
Adanaspor İlk 11
1. Burak Çapkınoğlu, 24. Ergin Keleş, 12. Isaac Donkor, 15. Muhammet Ömer Çakı, 22. Celil Yüksel, 23. Evren Korkmaz, 77. Hıfsullah İsmail Erdoğan, 35. Uğurcan Yazğılı, 16. Papa Mustapha Danıel, 70. Ahmethan Köse, 19. Adolphe Belem
Yedekler
18. Goran Karacıc, 13. Harun Kaya, 42. Berkan Fırat, 92. Fıratcan Üzüm, 21. Atalay Babacan, 9. Ognjen Ozegovıc, 36. Kıngsley Innocent, 39. Cenk Alptekin, 90. Hüseyin Çolak, 97. Serhat Tunç
Teknik Sorumlu
Eyüp Arın
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Bereket Sigorta Ümraniyespor İlk 11
35. Burak Öğür, 2. Avdıja Vrsajevıc, 5. Alim Öztürk, 8. Serkan Göksu, 19. Honore Gomıs, 40. Yusuf Emre Gültekin, 41. Kartal Kayra Yılmaz, 44. Tomıslav Glumac, 55. Ercan Coşkun, 90. Olanrewaju Muhammed Kehınde, 98. Idrıssa Camara
Yedekler
36. Orkun Özdemir, 6. Yunus Emre Mertoğlu, 10. Okan Derici, 15. Mustafa Can Karagöz, 18. Gökhan Süzen, 21. Mustafa Eser, 28. Hasan Batuhan Artarslan, 32. Ante Zıvkovıc, 38. Ahmet Canbaz, 92. Mustafa Murat Uslu
Teknik Sorumlu
Recep Uçar
Goller
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Kartlar
{awayCard}
Oyundan Çıkanlar
{awayOut}
Oyuna Girenler
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TFF 1. Lig 32.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Adana Demirspor
|32
|19
|7
|6
|57
|26
|64
|31
|2
|Giresunspor
|32
|19
|7
|6
|49
|24
|64
|25
|3
|Samsunspor
|32
|18
|10
|4
|53
|29
|64
|24
|4
|İstanbulspor
|32
|18
|6
|8
|59
|33
|60
|26
|5
|Altay
|32
|18
|3
|11
|61
|36
|57
|25
|6
|Altınordu
|32
|15
|9
|8
|50
|43
|54
|7
|7
|Ankara Keçiörengücü
|32
|15
|7
|10
|42
|27
|52
|15
|8
|Ümraniyespor
|32
|14
|8
|10
|45
|41
|50
|4
|9
|Tuzlaspor
|32
|14
|5
|13
|43
|48
|47
|-5
|10
|Bursaspor
|32
|13
|4
|15
|51
|53
|43
|-2
|11
|Bandırmaspor
|32
|11
|6
|15
|42
|45
|39
|-3
|12
|Boluspor
|32
|11
|5
|16
|34
|40
|38
|-6
|13
|Balıkesirspor
|32
|9
|8
|15
|35
|45
|35
|-10
|14
|Adanaspor
|32
|9
|7
|16
|42
|50
|34
|-8
|15
|Menemenspor
|32
|7
|13
|12
|36
|54
|34
|-18
|16
|Akhisarspor
|32
|8
|5
|19
|35
|55
|29
|-20
|17
|Ankaraspor
|32
|6
|8
|18
|32
|56
|26
|-24
|18
|Eskişehirspor
|32
|1
|8
|23
|22
|83
|11
|-61
TFF 1. Lig 32.Hafta Fikstür
|25.04.2021
|Boluspor
|0-2
|Samsunspor
|25.04.2021
|Ankaraspor
|3-2
|Bandırmaspor
|25.04.2021
|Tuzlaspor
|0-3
|Adana Demirspor
|25.04.2021
|Menemenspor
|2-1
|Eskişehirspor
|25.04.2021
|Osmanlıspor FK
|Bandırmaspor
|25.04.2021
|Adanaspor
|0-2
|Ümraniyespor
|25.04.2021
|Akhisarspor
|2-0
|Altay
|25.04.2021
|Altınordu
|0-0
|Giresunspor
|25.04.2021
|Bursaspor
|1-2
|İstanbulspor
|25.04.2021
|Balıkesirspor
|1-2
|Ankara Keçiörengücü