Adanaspor - Bereket Sigorta Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? TFF 1.lig'in 32.haftasında Adanaspor ile Bereket Sigorta Ümraniyespor karşı karşıya gelecek. Peki Adanaspor - Bereket Sigorta Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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TFF 1.Ligin bitimine sayılı haftalar kala heyecan artıyor. Şampiyonluk yarışı ve ligde kalma savaşı sürerken heyecan 32.hafta maçlarıyla devam edecek. Bu kapsamda Adanaspor, Bereket Sigorta Ümraniyespor'u ağırlayacak. ADANASPOR - BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? Adanaspor - Bereket Sigorta Ümraniyespor maçı 25 Nisan Pazar günü oynanacak. Yeni Adana Stadyumu oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak. Mücadele Bein Sports Connect'ten yayınlanacak. Ve şifresiz olarak TRT Spor'dan yayınlanacak. Mücadelenin hakemleri TFF'den duyurulduğunda haberimize eklenecektir. Tayfun Altuntaş Editör beIN SportsBereket Sigorta Ümraniyespor