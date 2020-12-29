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Adanaspor-Boluspor maçı CANLI İZLE LİNKİ | TRT SPOR CANLI YAYIN

TFF 1. Lig'de Adanaspor ile Boluspor arasında oynanacak olan erteleme maçının detaylarını haberimizde derledik. Peki, Adanaspor-Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Adanaspor-Boluspor maçı CANLI İZLE LİNKİ | TRT SPOR CANLI YAYIN

TFF 1. Lig'de erteleme maçları bu hafta içi oynanacak. Adanaspor-Boluspor maçı da oynanacak olan erteleme maçları arasında bulunuyor. Zorlu mücadele öncesinde iki takım hakkında detaylı bilgileri haberimizde verdik. Bu ligde Adanaspor evinde 4 maçtır kaybediyor, toplamda 5 maçtır kaybediyor.
Bu ligde Boluspor toplamda 3 maçtır kaybediyor. Adanaspor, 13 maçta 12 puana ulaştı ve 16. sırada yer aldı. Boluspor ise 15 maçta topladığı 13 puanla 14. sırada bulunuyor. Alt sıraları yakından ilgilendiren Adanaspor-Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

ADANASPOR-BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'de Adanaspor-Boluspor arasında oynanacak olan erteleme maçı 30 Aralık Çarşamba günü saat 16.00'da başlayacak. Zorlu karşılaşma, 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacakken hakem Ümit Öztürk tarafından yönetilecek. Ümit Öztürk'ün yardımcılıklarını ise Mehmet Kapluhan ve Gökmen Baltacı üstlenecek. 

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HANGİ KANALDA?

Sezon öncesi Türkiye Futbol Federasyonu ve TRT arasında yapılan yayın hakları anlaşmasıyla birlikte bu sezon oynanacak tüm TFF 1. Lig maçları TRT ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanıyor. Adanaspor-Boluspor maçı da Çarşamba günü saat 16.00'da TRT Spor'dan izlenebilir.

Onur Çelik
Spor Editörü


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