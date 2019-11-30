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Adanaspor - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE: Spor Toto 1. Lig - 13. Maç Günü kapsamında Adanaspor - Bursaspor maçı oynanacak. Spor severler ise Adanaspor - Bursaspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? merak etmekte. İşte detaylar...

Adanaspor - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İki takım Adanaspor - Bursaspor karşı karşıya geliyor. Yapılan TÜRKİYE: Spor Toto 1. Lig - 13. Maç Günü ekranlarda olacak. 

Peki Adanaspor - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevabı...

Adanaspor - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Adanaspor - Bursaspor, Spor Toto 1. Lig maçı 30 11 2019 günü Bein Sports Max 1, kanalından yayınlanacak. Maçın başlama saati 19:00

Spor Toto 1. Lig maçı, Bein Sports Max 1 kanalında canlı yayınlanacak.

Adanaspor ile Bursaspor arasındaki Spor Toto 1. Lig  Maçı 5 Ocak Fatih Terim Stadı, Adana'da oynanacak.

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