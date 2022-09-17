Spor Toto 1.Lig ’de 2022-2023 sezonu heyecanı 6.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Adanaspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanan maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu doğrultuda Adanaspor- Çaykur Rizespor maçı canlı izle | Adanaspor- Çaykur Rizespor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

ADANASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto 1.Lig’in 6.haftasındaki Adanaspor- Çaykur Rizespor maçı 17 Eylül Cumartesi günü Yeni Adana Stadyumu’nda oynanıyor. Saat 19.00'da başlayan maçı hakem Onur Özütoprak yönetiyor. Özütoprak'ın yardımcılıklarını Emir Eray Eyisoy ve Mehmet Akıncık yapıyor.

ADANASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI CANLI İZLE

ADANASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto 1.Lig’in 6.haftasındaki Adanaspor- Çaykur Rizespor maçı TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor/