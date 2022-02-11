Adanaspor – Denizlispor maçı canlı izle | Adanaspor – Denizlispor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki

Spor Toto 1. Lig’de futbol heyecanı 24. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Bu kapsamda Adanaspor ile Denizlispor karşılaşacağı maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda maçı izlemek isteyenler için Adanaspor – Denizlispor maçı canlı izle | Adanaspor – Denizlispor maçı TRT Spor canlı yayın izle linkine haberimizde yer verdik.

ADANASPOR – DENİZLİSPOR MAÇI CANLI İZLE

Adanaspor – Denizlispor maçı 12 Şubat 2022 Cumartesi günü 13.30'da Yeni Adana Stadyumu'nda başladı. Zorlu müsabakayı hakem Yusuf Ziya Gündüz yönetiyor. Gündüz'ün yardımcılıklarını Oğuz Terzi ve Mehmet Akıncık yapıyor.

ADANASPOR – DENİZLİSPOR MAÇI CANLI İZLE

ADANASPOR – DENİZLİSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Adanaspor – Denizlispor maçı TRT Spor kanalında canlı yayınlanıyor. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

ADANASPOR – DENİZLİSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

ADANASPOR - DENİZLİSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

ADANASPOR İLK 11

18. GORAN KARACIC

4. ULAŞ ZENGİN

5. CELİL YÜKSEL

11. SAMUEL TETTEH

12. ISAAC DONKOR

20. THOMAS JAN PAUL BRUNS

29. EFE TATLI

53. EREN KARADAĞ

69. YOHAN CEDRIC BENJAMIN ROCHE

77. HIFSULLAH İSMAİL ERDOĞAN

99. FIRATCAN ÜZÜM

DENİZLİSPOR İLK 11

33. ADAM MIECZYSLAW STACKHOWIAK

10. ÖZER ÖZDEMİR

22. LEO SCHWECHLEN

26. GÖKHAN SÜZEN

27. EMRE SAĞLIK

29. İLHAN DEPE

41. MUHAMMET ÖZKAL

63. MUHAMMED GÖNÜLAÇAR

69. ULRICH KEVIN SELOM MAYI

77. ÖMER HASAN ŞİŞMANOĞLU

97. BRICE FLORENTIN DJA DJEDJE