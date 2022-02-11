Adanaspor – Denizlispor maçı canlı izle | Adanaspor – Denizlispor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki
Spor Toto 1. Lig’in 24. haftasında Adanaspor ile Denizlispor karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi izlemek isteyenler için Adanaspor – Denizlispor maçı canlı izle | Adanaspor – Denizlispor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...
Spor Toto 1. Lig’de futbol heyecanı 24. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Bu kapsamda Adanaspor ile Denizlispor karşılaşacağı maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda maçı izlemek isteyenler için Adanaspor – Denizlispor maçı canlı izle | Adanaspor – Denizlispor maçı TRT Spor canlı yayın izle linkine haberimizde yer verdik.
ADANASPOR – DENİZLİSPOR MAÇI CANLI İZLE
Adanaspor – Denizlispor maçı 12 Şubat 2022 Cumartesi günü 13.30'da Yeni Adana Stadyumu'nda başladı. Zorlu müsabakayı hakem Yusuf Ziya Gündüz yönetiyor. Gündüz'ün yardımcılıklarını Oğuz Terzi ve Mehmet Akıncık yapıyor.
ADANASPOR – DENİZLİSPOR MAÇI CANLI İZLE
ADANASPOR – DENİZLİSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
Adanaspor – Denizlispor maçı TRT Spor kanalında canlı yayınlanıyor. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.
TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
ADANASPOR – DENİZLİSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
ADANASPOR - DENİZLİSPOR MAÇI İLK 11'LERİ
ADANASPOR İLK 11
18. GORAN KARACIC
4. ULAŞ ZENGİN
5. CELİL YÜKSEL
11. SAMUEL TETTEH
12. ISAAC DONKOR
20. THOMAS JAN PAUL BRUNS
29. EFE TATLI
53. EREN KARADAĞ
69. YOHAN CEDRIC BENJAMIN ROCHE
77. HIFSULLAH İSMAİL ERDOĞAN
99. FIRATCAN ÜZÜM
DENİZLİSPOR İLK 11
33. ADAM MIECZYSLAW STACKHOWIAK
10. ÖZER ÖZDEMİR
22. LEO SCHWECHLEN
26. GÖKHAN SÜZEN
27. EMRE SAĞLIK
29. İLHAN DEPE
41. MUHAMMET ÖZKAL
63. MUHAMMED GÖNÜLAÇAR
69. ULRICH KEVIN SELOM MAYI
77. ÖMER HASAN ŞİŞMANOĞLU
97. BRICE FLORENTIN DJA DJEDJE